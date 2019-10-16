Много себе позволяют: Корниенко объяснил, почему и как реформируют Верховный Суд

Рада 16 октября приняла закон о реформировании суда, поданный по инициативе Зеленского. Депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко объяснил 24 каналу, почему этот закон важен и зачем Верховный Суд сокращают едва ли не вдвое.

Журналисты попросили Корниенко простыми словами объяснить, зачем сокращать количество судей ВС до 100. А также – в чем суть реформы Высшего совета правосудия.

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Реформа Высшего совета правосудия

По словам депутата, реформа ВСП предлагалась такая, чтобы можно было с помощью международных экспертов сформировать новый состав Совета правосудия – "чтобы он был менее ангажирован". Мол, привлечение международных экспертов неплохо себя зарекомендовало при формировании антикоррупционных органов – НАБУ, САП и даже НАПК.

В украинских реалиях, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что, чтобы обеспечить честность и прозрачность определенного процесса, нам надо обращаться к посторонней помощи. Поэтому реформа призвана положить начало процессу перезагрузки системы правосудия. А начинать с самого верха – с Верховного Суда,

– отметил Корниенко.

Почему ВС сокращают именно до 100 судей?

"Думаю, мы сэкономим бюджету значительную сумму денег. А на качество их работы это не должно влиять, просто они будут работать интенсивнее. Также к ним будет большее внимание общества приковано", – ответил Корниенко.

Такой ответ не вполне удовлетворил журналистов и те спросили: мол, цифра в 100 судей "не с потолка же упала". "Она рассчитана количеством дел", – коротко ответил Корниенко. Мол, судьи жаловались на перегрузки, но "у них было время на всякие непонятные тусовки".

Антиреформаторское лобби в этой сфере очень мощное. Но они очень много себе позволяют. Ну что это такое, когда президента куда-то приглашает глава Верховного Суда?

– отметил Александр Корниенко.

4 октября глава Верховного Суда Валентина Данишевская в интервью BBC отметила, что хотела бы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и пообщаться с ним. Однако "времени у него пока для главы Верховного Суда не нашлось – хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом".

Почему такой ажиотаж вокруг судебной реформы?

Корниенко объяснил так: "Можно не спрашивать 100 человек, как предлагал президент. Можно вот выйти на Грушевского и спросить у трех таксистов. Уверен, каждый назовет главной проблемой в стране войну, на второе место поставит тарифы, а третьим будет суд. Потому что в Украине нет честного и справедливого суда".

Смотрите прямую речь Корниенко (видео 24 канала):

Коротко об изменениях, предусмотренных законом 1008:

Изменения в законе о люстрации.

► Расширение действия закона об очищении власти на главу Высшей квалификационной комиссии судей, главу Государственной судебной администрации и их заместителей.

Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины.

► Уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с 200 до 100.

Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей.

► Количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12, назначать их будет на 4 года ВСП по результатам конкурса.

Основания для увольнения членов ВККС.

► Новые основания для увольнения члена ВККС.

Важно и то, что все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.

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