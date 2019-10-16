20:00
16 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Поклонская в заложниках у Эрдогана. Подарок от Путина
      Вєсті Кремля
      23:59, 15 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, 15 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Много себе позволяют: Корниенко объяснил, почему и как реформируют Верховный Суд

      33 Читати новину українською
      Александр Корниенко, депутат Рады от "Слуги народа"
      Александр Корниенко, депутат Рады от "Слуги народа" / 24

      Рада 16 октября приняла закон о реформировании суда, поданный по инициативе Зеленского. Депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко объяснил 24 каналу, почему этот закон важен и зачем Верховный Суд сокращают едва ли не вдвое.

      Журналисты попросили Корниенко простыми словами объяснить, зачем сокращать количество судей ВС до 100. А также – в чем суть реформы Высшего совета правосудия.

      Читайте также: Зарплата – огромная, а эффективность низкая, – Арахамия о Верховном суде

      Реформа Высшего совета правосудия

      По словам депутата, реформа ВСП предлагалась такая, чтобы можно было с помощью международных экспертов сформировать новый состав Совета правосудия – "чтобы он был менее ангажирован". Мол, привлечение международных экспертов неплохо себя зарекомендовало при формировании антикоррупционных органов – НАБУ, САП и даже НАПК.

      В украинских реалиях, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что, чтобы обеспечить честность и прозрачность определенного процесса, нам надо обращаться к посторонней помощи. Поэтому реформа призвана положить начало процессу перезагрузки системы правосудия. А начинать с самого верха – с Верховного Суда,
      – отметил Корниенко.

      Почему ВС сокращают именно до 100 судей?

      "Думаю, мы сэкономим бюджету значительную сумму денег. А на качество их работы это не должно влиять, просто они будут работать интенсивнее. Также к ним будет большее внимание общества приковано", – ответил Корниенко.

      Такой ответ не вполне удовлетворил журналистов и те спросили: мол, цифра в 100 судей "не с потолка же упала". "Она рассчитана количеством дел", – коротко ответил Корниенко. Мол, судьи жаловались на перегрузки, но "у них было время на всякие непонятные тусовки".

      Антиреформаторское лобби в этой сфере очень мощное. Но они очень много себе позволяют. Ну что это такое, когда президента куда-то приглашает глава Верховного Суда?
      – отметил Александр Корниенко.

      4 октября глава Верховного Суда Валентина Данишевская в интервью BBC отметила, что хотела бы встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и пообщаться с ним. Однако "времени у него пока для главы Верховного Суда не нашлось – хотя я видела, что недавно он встречался с Томом Крузом".

      Почему такой ажиотаж вокруг судебной реформы?

      Корниенко объяснил так: "Можно не спрашивать 100 человек, как предлагал президент. Можно вот выйти на Грушевского и спросить у трех таксистов. Уверен, каждый назовет главной проблемой в стране войну, на второе место поставит тарифы, а третьим будет суд. Потому что в Украине нет честного и справедливого суда".

      Смотрите прямую речь Корниенко (видео 24 канала):

      Коротко об изменениях, предусмотренных законом 1008:

      Изменения в законе о люстрации.

      ► Расширение действия закона об очищении власти на главу Высшей квалификационной комиссии судей, главу Государственной судебной администрации и их заместителей.

      Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины.

      ► Уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с 200 до 100.

      Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей.

      ► Количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12, назначать их будет на 4 года ВСП по результатам конкурса.

      Основания для увольнения членов ВККС.

      ► Новые основания для увольнения члена ВККС.

      Важно и то, что все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.

       Подробнее: Рада приняла законопроект о судьях: что предусматривает инициатива Зеленского

      blog_ava
      Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
      сегодня
      71831
      Автор: Анна Калюжная, Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Законодательство Слуга народа Александр Корниенко Реформы Верховный суд Украины Судьи
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      сегодня , 19:00 Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии
      Світлана Попова 199
      Встигнути перед розпуском: Комісія суддів хоче залишити на посадах скандальних служителів Феміди
      сегодня , 18:36 Встигнути перед розпуском: Комісія суддів хоче залишити на посадах скандальних служителів Феміди
      Роман Маселко 57
      Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      сегодня , 17:35 Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      Ірина Поліщук 194
      За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика
      сегодня , 16:17 За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика
      Ірина Поліщук 93
      Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      сегодня , 16:13 Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      Наталя Ромашова 1146
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук