Зарплата – огромная, а эффективность низкая, – Арахамия о Верховном суде

Председатель фракции "Слуга народа" прокомментировал принятый законопроект о судьях. Речь идет в частности об уменьшении количества членов Верховного суда Украины вдвое.

Президентский законопроект №1008 предлагает сразу несколько изменений, среди которых уменьшение количества членов Верховного Суда с 200 до 100.

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Как рассказал журналистам 24 канала председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сокращение не приведет к коллапсу в судах. Над этим уже работают и готовят соответствующие решения.

Готовится еще ряд инициатив по так называемому кассационному фильтру, который снизит количество дел, доходящих до Верховного суда, в несколько раз. Когда будет меньшее количество людей, то их будет хватать,

– рассказал Арахамия.

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Он также отметил, что и нынешний состав в 200 судей не до конца справляется с работой, хотя зарплаты каждого из судей большие:

Есть много запросов от избирателей относительно огромных зарплат. Они высокие, но эффективность деятельности очень низкая. Это надо менять. Если не изменить саму систему по сути, суд не будет работать, сколько людей не посади. Есть шанс, что за 3-4 месяца Верховный суд будет перезагружен.

Председатель фракции Слуга народа также отметил, что над судебной реформой работают международные эксперты, которые помогут сделать перезагрузку эффективно.

Какие изменения предусматривает судебная реформа Зеленского?