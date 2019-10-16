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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Зарплата – огромная, а эффективность низкая, – Арахамия о Верховном суде

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      Количество судей ВС уменьшили вдвое
      Количество судей ВС уменьшили вдвое / ukrinform.ua

      Председатель фракции "Слуга народа" прокомментировал принятый законопроект о судьях. Речь идет в частности об уменьшении количества членов Верховного суда Украины вдвое.

      Президентский законопроект №1008 предлагает сразу несколько изменений, среди которых уменьшение количества членов Верховного Суда с 200 до 100.

      Подробнее: Рада приняла законопроект о судьях: что предполагает инициатива Зеленского

      Как рассказал журналистам 24 канала председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сокращение не приведет к коллапсу в судах. Над этим уже работают и готовят соответствующие решения.

      Готовится еще ряд инициатив по так называемому кассационному фильтру, который снизит количество дел, доходящих до Верховного суда, в несколько раз. Когда будет меньшее количество людей, то их будет хватать,
      – рассказал Арахамия.

      Читайте также: Судебная реформа от Зеленского: что предлагают у президента

      Он также отметил, что и нынешний состав в 200 судей не до конца справляется с работой, хотя зарплаты каждого из судей большие:

      Есть много запросов от избирателей относительно огромных зарплат. Они высокие, но эффективность деятельности очень низкая. Это надо менять. Если не изменить саму систему по сути, суд не будет работать, сколько людей не посади. Есть шанс, что за 3-4 месяца Верховный суд будет перезагружен.

      Председатель фракции Слуга народа также отметил, что над судебной реформой работают международные эксперты, которые помогут сделать перезагрузку эффективно.

      Какие изменения предусматривает судебная реформа Зеленского?

      • Изменения в закон о люстрации:
        законопроект предполагает расширение действия закона об очищении власти на лиц, которые в период с 21 ноября 2013-го до 19 мая 2019-го в течение одного года и более занимали должности председателя Высшей квалификационной комиссии судей, главы Государственной судебной администрации и их заместителей;
      • Уменьшение количества судей Верховного Суда Украины:
        принятый проект закона предусматривает уменьшение максимально возможного количества судей Верховного суда с двухсот до сотни;
      • Изменение состава Высшей квалификационной комиссии судей:
        отныне количество членов ВККС уменьшится с 16 до 12. Все они будут назначаться на 4 года Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Зато раньше по несколько членов избирались по результатам съездов судей, представителей юридических высших учебных заведений, адвокатов, а также омбудсменом и главой ГСАУ;
      • Основания для увольнения членов ВККС:
        новый закон определяет следующие основания для увольнения члена ВККС: собственное заявление об увольнении, неспособность исполнять полномочия, несоответствие требованиям к члену комиссии, нарушение требований в сфере предотвращения коррупции, прогулы в течение месяца, пренебрежение обязанностями. Кроме того, все граждане получат право на обращение с жалобой о совершении дисциплинарного нарушения.
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      Автор: Марина Молька, Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Давид Арахамия Владимир Зеленский Верховный суд Украины Высший совет правосудия Судьи
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