Зарплата – величезна, а ефективність низька, – Арахамія про Верховний суд

Голова фракції "Слуга народу" прокоментував ухвалений законопроєкт про суддів. Ідеться зокрема про зменшення кількості членів Верховного суду України удвічі.

Президентський законопроєкт №1008 пропонує одразу декілька змін, серед яких зменшення кількості членів Верховного Суду з 200 до 100.

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Як розповів журналістам 24 каналу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, скорочення не призведе до колапсу у судах. Над цим уже працюють і готують відповідні рішення.

Готується ще низка ініціатив щодо так званого касаційного фільтру, який знизить кількість справ, які доходять до Верховного Суду, у декілька разів. Коли буде менша кількість людей, то їх вистачатиме,

­– розповів Арахамія.

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Він також зазначив, що і нинішній склад у 200 суддів не до кінця справляється з роботою, хоча зарплати кожного з суддів великі:

Є багато запитів від виборців щодо величезних зарплат. Вони високі, але ефективність діяльності дуже низька. Це треба змінювати. Якщо не змінити саму систему по суті, суд не буде працювати, скільки людей не посади. Є шанс, що за 3-4 місяці Верховний суд буде перезавантажений.

Голова фракції Слуга народу також зазначив, що над судовою реформою працюють міжнародні експерти, які допоможуть зробити перезавантаження ефективно.

Які зміни передбачає судова реформа Зеленського?