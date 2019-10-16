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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      Зарплата – величезна, а ефективність низька, – Арахамія про Верховний суд

      1907 Читать новость на русском
      Кількість суддів ВС зменшили удвічі
      Кількість суддів ВС зменшили удвічі / ukrinform.ua

      Голова фракції "Слуга народу" прокоментував ухвалений законопроєкт про суддів. Ідеться зокрема про зменшення кількості членів Верховного суду України удвічі.

      Президентський законопроєкт №1008 пропонує одразу декілька змін, серед яких зменшення кількості членів Верховного Суду з 200 до 100.

      Детальніше: Рада ухвалила законопроєкт про суддів: що передбачає ініціатива Зеленського

      Як розповів журналістам 24 каналу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, скорочення не призведе до колапсу у судах. Над цим уже працюють і готують відповідні рішення.

      Готується ще низка ініціатив щодо так званого касаційного фільтру, який знизить кількість справ, які доходять до Верховного Суду, у декілька разів. Коли буде менша кількість людей, то їх вистачатиме,
      ­– розповів Арахамія.

      Читайте також: Судова реформа від Зеленського: що пропонують у президента

      Він також зазначив, що і нинішній склад у 200 суддів не до кінця справляється з роботою, хоча зарплати кожного з суддів великі:

      Є багато запитів від виборців щодо величезних зарплат. Вони високі, але ефективність діяльності дуже низька. Це треба змінювати. Якщо не змінити саму систему по суті, суд не буде працювати, скільки людей не посади. Є шанс, що за 3-4 місяці Верховний суд буде перезавантажений.

      Голова фракції Слуга народу також зазначив, що над судовою реформою працюють міжнародні експерти, які допоможуть зробити перезавантаження ефективно.

      Які зміни передбачає судова реформа Зеленського?

      • Зміни до закону про люстрацію:
        законопроєкт передбачає розширення дії закону про очищення влади на осіб, які у період з 21 листопада 2013-го до 19 травня 2019-го протягом одного року і більше обіймали посади голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів, голови Державної судової адміністрації та їх заступників;
      • Зменшення кількості суддів Верховного Суду України:
        ухвалений проєкт закону передбачає зменшення максимально можливої кількості суддів Верховного суду з двохсот до сотні;
      • Зміна складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів:
        відтепер кількість членів ВККС зменшиться з 16 до 12. Усі вони призначатимуться на 4 роки Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. Натомість раніше по декілька членів обиралися за результатами з'їздів суддів, представників юридичних вищих навчальних закладів, адвокатів, а також омбудсменом та головою ДСАУ;
      • Підстави для звільнення членів ВККС:
        новий закон визначає такі підстави для звільнення члена ВККС: власна заява про звільнення, неспроможність виконувати повноваження, невідповідність вимогам до члена комісії, порушення вимог у сфері запобігання корупції, прогули протягом місяця, нехтування обов'язками. Крім того, усі громадяни отримають право на звернення зі скаргою про вчинення дисциплінарного порушення.
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      Автор: Вероніка Климська, Марина Молька
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Судді Вища рада правосуддя Давид Арахамія Слуга народу Верховний суд України Володимир Зеленський
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