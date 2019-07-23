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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вибори в Раду програли двоє міністрів та віце-прем'єр

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      Кістіон, Насалик і Семерак не проходять до парламенту
      Кістіон, Насалик і Семерак не проходять до парламенту / Колаж 24 канал

      Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон програв іншим кандидатам на парламентських виборах на 11-му мажоритарному окрузі у Вінницькій області.

      За результатами обробки 86,72% протоколів, Кістіон займає 5-е місце з результатом 9,37% виборців, свідчать дані на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

      Дізнайтеся, коли нова Рада може зібратися на перше засідання

      А лідирує в цьому окрузі кандидат від партії "Слуга народу" Максим Пашковський. За нього проголосували 26,39% виборців.

      Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик програв на виборах у 85-му окрузі. Він набрав 24,13% голосів і посів третє місце. А виграв у цьому окрузі теж кандидат від "Слуги народу" Едуард Прощук.

      Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак програє вибори на 124 окрузі у Львівській області. Він став сьомим з результатом 8,84% голосів. Перемогу в цьому окрузі здобув теж кандидат від "Слуги народу" Юрій Камельчук.

      скільки місць у Раді отримають партії, що пройшли до парламенту

      Коли будуть офіційні результати парламентських виборів? ЦВК підрахувала вже понад 90% протоколів, проте має час аж до 5 серпня, щоб оголосити офіційні результати виборів. Точної дати першого засідання нової Ради ще немає. Проте приблизною є 24 серпня – цього хоче президент Володимир Зеленський. За законом, найпізніший час для першого засідання парламенту – 9 вересня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Кабінет Міністрів України Верховна Рада Ігор Насалик Міністерство екології
      Джерело: 24 канал
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