Кандидат у нардепи від "Слуги народу" раніше був депортований з України

Відомий автомобільний блогер Олександр Куницький, який є кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" по 169-му одномандатному виборчому округу у Харкові, виявилося, має подвійне громадянство – України та Ізраїля. У 2015 році Куницького депортували з України як громадянина Ізраїлю "за порушення прикордонного режиму".

Відповідну інформацію разом із фото ізраїльського паспорта Куницького опублікував нардеп Андрій Денисенко на своїй сторінці у Facebook.

"У 169 виборчому окрузі Харкова від партії "Слуга народу" до Верховної Ради балотується житель Запоріжжя, якийсь Олександр Куницький, чия дивна активність давно потрапила в поле зору громадськості та блогерів. Це особа, крім українського, має також ізраїльське громадянство, прямо порушує законодавство країни, в найвищий законодавчий орган якої вона балотується", – написав Денисенко.

Він зазначає, що сам Куницький, який став громадянином Ізраїлю за законом "Про повернення", спростовує цей факт.

Денисенко також наголошує на перетині російсько-українського кордону саме по ізраїльському паспорту.

"Лише в березні-квітні цього року, в розпал президентських виборів, через прикордонний перехід "Гоптівка" у Харківській області Куницький здійснив 8 переходів російсько-українського кордону за своїм ізраїльським паспортом", – вказує нардеп.

Гоптівка, виїзд, 23.03.19

Гоптівка, в’їзд, 16.03.19.

Гоптівка, виїзд, 16.03.19.

Гоптівка, в’їзд, 16.03.19

Гоптівка, виїзд, 09.05.18

Гоптівка, в’їзд, 24.03.18

Гоптівка, виїзд, 24.03.18

Гоптівка, в’їзд, 24.03.18

Є активність і за українським закордонним паспортом:

Харків (залізничний транспорт), виїзд 23.05.19

Харків, виїзд 16.05.19

Гоптівка, в’їзд 23.03.19

Гоптівка, виїзд 23.03.19

"Погодьтеся, така інтенсивність зв‘язків із державою-агресором та ще й з елементами конспірації, не може не насторожувати. Ці факти та можлива співпраця Олександра Куницького з російськими спецслужбами повинні бути перевірені СБУ, до голови якої я звернуся вже ближчого понеділка. Заодно і дізнаємось, якому саме народу служать деякі слуги", – додав Денисенко.