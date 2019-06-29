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      Кандидат у нардепи від "Слуги народу" раніше був депортований з України

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      Олександр Куницький
      Олександр Куницький / Facebook // Олександр Куницький

      Відомий автомобільний блогер Олександр Куницький, який є кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" по 169-му одномандатному виборчому округу у Харкові, виявилося, має подвійне громадянство – України та Ізраїля. У 2015 році Куницького депортували з України як громадянина Ізраїлю "за порушення прикордонного режиму".

      Відповідну інформацію разом із фото ізраїльського паспорта Куницького опублікував нардеп Андрій Денисенко на своїй сторінці у Facebook.

      "У 169 виборчому окрузі Харкова від партії "Слуга народу" до Верховної Ради балотується житель Запоріжжя, якийсь Олександр Куницький, чия дивна активність давно потрапила в поле зору громадськості та блогерів. Це особа, крім українського, має також ізраїльське громадянство, прямо порушує законодавство країни, в найвищий законодавчий орган якої вона балотується", – написав Денисенко.

      Він зазначає, що сам Куницький, який став громадянином Ізраїлю за законом "Про повернення", спростовує цей факт.

      Денисенко також наголошує на перетині російсько-українського кордону саме по ізраїльському паспорту. 

      "Лише в березні-квітні цього року, в розпал президентських виборів, через прикордонний перехід "Гоптівка" у Харківській області Куницький здійснив 8 переходів російсько-українського кордону за своїм ізраїльським паспортом", – вказує нардеп. 

      • Гоптівка, виїзд, 23.03.19
      • Гоптівка, в’їзд, 16.03.19.
      • Гоптівка, виїзд, 16.03.19.
      • Гоптівка, в’їзд, 16.03.19
      • Гоптівка, виїзд, 09.05.18
      • Гоптівка, в’їзд, 24.03.18
      • Гоптівка, виїзд, 24.03.18
      • Гоптівка, в’їзд, 24.03.18

      Є активність і за українським закордонним паспортом: 

      • Харків (залізничний транспорт), виїзд 23.05.19
      • Харків, виїзд 16.05.19
      • Гоптівка, в’їзд 23.03.19
      • Гоптівка, виїзд 23.03.19

      "Погодьтеся, така інтенсивність зв‘язків із державою-агресором та ще й з елементами конспірації, не може не насторожувати. Ці факти та можлива співпраця Олександра Куницького з російськими спецслужбами повинні бути перевірені СБУ, до голови якої я звернуся вже ближчого понеділка. Заодно і дізнаємось, якому саме народу служать деякі слуги", – додав Денисенко. 

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу
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