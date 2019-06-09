Партия "Слуга народа" идет на парламентские выборы: кто вошел в список

Партия "Слуга народа" объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля 2019 года.

9 июня партия "Слуга народа" проводит съезд в ботаническом саду Киева, на котором представляет первую десятку кандидатов в депутаты. Политсила также представит своих кандидатов в мажоритарных округах и программу партии.

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На съезд приехал и президент Украины Владимир Зеленский, глава его администрации Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир. Среди собравшихся много его бывших коллег из шоу-бизнеса и "95 Квартала" - актер и победитель шоу "Рассмеши комика" Виктор Гевко, "Юзик" с "Квартала" Юрий Корявченков, ведущий Артем Гагарин и другие.

Съезд открыл глава партии Дмитрий Разумков, после чего прозвучал гимн Украины. После к собравшимся обратился президент Зеленский.

Я верю, что с людьми, которые сегодня здесь, Украина расцветет. Сегодня мы назовем 100 человек из нашего списка. Первое - это разные эксперты, с которыми мы прошли большой путь. Второе - лица нашей команды из регионов. Третье - люди, которые попали в список через интернет-отбор и имеют отличные идеи. Кто-то из этих людей будет баллотироваться по спискам, кто-то - по мажоритарным округам,

- сказал гарант

В первую десятку списка партии "Слуга народа" вошли:

Разумков Дмитрий - председатель партии "Слуга народа"; Стефанчук Руслан - доктор юридический наук, представитель президента в Верховной Раде, главный идеолог партии; Винидиктова Ирина - эксперт ЗЕкоманды по реформе судебной системы; Арахамия Давид - предприниматель, волонтер; Янченко Галина - эксперт по вопросам антикоррупционной политики; Федоров Михаил - руководитель диджитал направления партии "Слуга народа"; Корниенко Александр - руководитель предвыборного штаба партии; Красносельская Анастасия - эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству; Ткаченко Александр - медиаменеджер, гендиректор 1+1; Беленюк Жан - спортсмен, борец греко-римского стиля; Сергей Бабак - эксперт по вопросам образования; Криклий Владислав - кандидат экономических наук; Шуляк Елена - эксперт в области дивелопмент и строительства; Наталуха Дмитрий - общественный политический деятель, правозащитник; Ясько Елизавета - культурный деятель, кинопродюсер, представитель Украины в Оксфорде; Оржель Алексей - эксперт в области топливно-энергетического комплекса; Герус Андрей - эксперт по вопросам энергетики; Радуцкий Михаил - эксперт в области медицины, врач; Монастырский Денис - эксперт по вопросам правоохранительной и судебной системы; Гетьманцев Даниил - эксперт по вопросам налогообложения и банковского права.



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Кроме того, по мажоритарным округам от партии будут баллотироваться актер "Квартала 95" Юрий Корявченков и журналист Александр Дубинский.

Что известно о партии "Слуга народа"?

Главой партии является советник президента Владимира Зеленского – Дмитрий Разумков, ранее ее возглавлял Иван Баканов – заместитель председателя СБУ и экс-юрист "Квартала 95". Руководитель избирательного штаба партии – Александр Корниенко. В финансировании предвыборной кампании партия будет опираться на денежную помощь физических и юридических лиц, которые предоставляют небольшие суммы.