Партия "Слуга народа" идет на парламентские выборы: кто вошел в список
Партия "Слуга народа" объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля 2019 года.
9 июня партия "Слуга народа" проводит съезд в ботаническом саду Киева, на котором представляет первую десятку кандидатов в депутаты. Политсила также представит своих кандидатов в мажоритарных округах и программу партии.
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На съезд приехал и президент Украины Владимир Зеленский, глава его администрации Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир. Среди собравшихся много его бывших коллег из шоу-бизнеса и "95 Квартала" - актер и победитель шоу "Рассмеши комика" Виктор Гевко, "Юзик" с "Квартала" Юрий Корявченков, ведущий Артем Гагарин и другие.
Съезд открыл глава партии Дмитрий Разумков, после чего прозвучал гимн Украины. После к собравшимся обратился президент Зеленский.
Я верю, что с людьми, которые сегодня здесь, Украина расцветет. Сегодня мы назовем 100 человек из нашего списка. Первое - это разные эксперты, с которыми мы прошли большой путь. Второе - лица нашей команды из регионов. Третье - люди, которые попали в список через интернет-отбор и имеют отличные идеи. Кто-то из этих людей будет баллотироваться по спискам, кто-то - по мажоритарным округам,
- сказал гарант
В первую десятку списка партии "Слуга народа" вошли:
- Разумков Дмитрий - председатель партии "Слуга народа";
- Стефанчук Руслан - доктор юридический наук, представитель президента в Верховной Раде, главный идеолог партии;
- Винидиктова Ирина - эксперт ЗЕкоманды по реформе судебной системы;
- Арахамия Давид - предприниматель, волонтер;
- Янченко Галина - эксперт по вопросам антикоррупционной политики;
- Федоров Михаил - руководитель диджитал направления партии "Слуга народа";
- Корниенко Александр - руководитель предвыборного штаба партии;
- Красносельская Анастасия - эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству;
- Ткаченко Александр - медиаменеджер, гендиректор 1+1;
- Беленюк Жан - спортсмен, борец греко-римского стиля;
- Сергей Бабак - эксперт по вопросам образования;
- Криклий Владислав - кандидат экономических наук;
- Шуляк Елена - эксперт в области дивелопмент и строительства;
- Наталуха Дмитрий - общественный политический деятель, правозащитник;
- Ясько Елизавета - культурный деятель, кинопродюсер, представитель Украины в Оксфорде;
- Оржель Алексей - эксперт в области топливно-энергетического комплекса;
- Герус Андрей - эксперт по вопросам энергетики;
- Радуцкий Михаил - эксперт в области медицины, врач;
- Монастырский Денис - эксперт по вопросам правоохранительной и судебной системы;
- Гетьманцев Даниил - эксперт по вопросам налогообложения и банковского права.
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Кроме того, по мажоритарным округам от партии будут баллотироваться актер "Квартала 95" Юрий Корявченков и журналист Александр Дубинский.
Что известно о партии "Слуга народа"?
Главой партии является советник президента Владимира Зеленского – Дмитрий Разумков, ранее ее возглавлял Иван Баканов – заместитель председателя СБУ и экс-юрист "Квартала 95". Руководитель избирательного штаба партии – Александр Корниенко. В финансировании предвыборной кампании партия будет опираться на денежную помощь физических и юридических лиц, которые предоставляют небольшие суммы.