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      Партия "Слуга народа" идет на парламентские выборы: кто вошел в список

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      Партия Слуга народа - список кандидатов на парламентские выборы 2019
      Избирательный список партии "Слуга народа" / Скрин с видео

      Партия "Слуга народа" объявила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля 2019 года.

      9 июня партия "Слуга народа" проводит съезд в ботаническом саду Киева, на котором представляет первую десятку кандидатов в депутаты. Политсила также представит своих кандидатов в мажоритарных округах и программу партии.

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      На съезд приехал и президент Украины Владимир Зеленский, глава его администрации Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир. Среди собравшихся много его бывших коллег из шоу-бизнеса и "95 Квартала" - актер и победитель шоу "Рассмеши комика" Виктор Гевко, "Юзик" с "Квартала" Юрий Корявченков, ведущий Артем Гагарин и другие.

      Съезд открыл глава партии Дмитрий Разумков, после чего прозвучал гимн Украины. После к собравшимся обратился президент Зеленский.

      Я верю, что с людьми, которые сегодня здесь, Украина расцветет. Сегодня мы назовем 100 человек из нашего списка. Первое - это разные эксперты, с которыми мы прошли большой путь. Второе - лица нашей команды из регионов. Третье - люди, которые попали в список через интернет-отбор и имеют отличные идеи. Кто-то из этих людей будет баллотироваться по спискам, кто-то - по мажоритарным округам,
      - сказал гарант

      В первую десятку списка партии "Слуга народа" вошли:

      1. Разумков Дмитрий - председатель партии "Слуга народа";
      2. Стефанчук Руслан - доктор юридический наук, представитель президента в Верховной Раде, главный идеолог партии;
      3. Винидиктова Ирина - эксперт ЗЕкоманды по реформе судебной системы;
      4. Арахамия Давид - предприниматель, волонтер;
      5. Янченко Галина - эксперт по вопросам антикоррупционной политики;
      6. Федоров Михаил - руководитель диджитал направления партии "Слуга народа";
      7. Корниенко Александр - руководитель предвыборного штаба партии;
      8. Красносельская Анастасия - эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству;
      9. Ткаченко Александр - медиаменеджер, гендиректор 1+1;
      10. Беленюк Жан - спортсмен, борец греко-римского стиля;
      11. Сергей Бабак - эксперт по вопросам образования;
      12. Криклий Владислав - кандидат экономических наук;
      13. Шуляк Елена - эксперт в области дивелопмент и строительства;
      14. Наталуха Дмитрий - общественный политический деятель, правозащитник;
      15. Ясько Елизавета - культурный деятель, кинопродюсер, представитель Украины в Оксфорде;
      16. Оржель Алексей - эксперт в области топливно-энергетического комплекса;
      17. Герус Андрей - эксперт по вопросам энергетики;
      18. Радуцкий Михаил - эксперт в области медицины, врач;
      19. Монастырский Денис - эксперт по вопросам правоохранительной и судебной системы;
      20. Гетьманцев Даниил - эксперт по вопросам налогообложения и банковского права.


      Топ-20 кандидатов "Слуги народа" на парламентских выборах

      Кроме того, по мажоритарным округам от партии будут баллотироваться актер "Квартала 95" Юрий Корявченков и журналист Александр Дубинский.

      Что известно о партии "Слуга народа"?
      Главой партии является советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, ранее ее возглавлял Иван Баканов заместитель председателя СБУ и экс-юрист "Квартала 95". Руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко. В финансировании предвыборной кампании партия будет опираться на денежную помощь физических и юридических лиц, которые предоставляют небольшие суммы.

      Верховна Рада вибори рейтинги партій Слуга народу

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      Теги: Новости политики Новости Украины Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Слуга народа Владимир Зеленский Дмитрий Разумков
      Источник: 24 канал
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