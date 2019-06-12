"Голос" Вакарчука відкликав двох кандидатів у депутати: прізвища і причина

Партія "Голос" Святослава Вакарчука виключила зі свого переліку кандидатів у депутати в одномандатних округах двох претендентів – Тараса Шкітера та Євгена Кугука. Причина – вони не відповідають критеріям політсили.

Обидва кандидати були пов'язані з проросійськими політичними силами в Україні, пише прес-служба "Голосу".

Хто увійшов до партії "Голос" – список кандидатів шукайте у матеріалі 24 каналу

Так, журналісти руху "Чесно" надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер, який висувався по округу №22, був пов'язаний із діяльністю партії Віктора Медведчука "Український вибір".

Водночас, прізвище кандидата у Києві Євгена Кугука, який висувався по округу №217, активісти знайшли у списках партії "Опозиційний блок" на позачергових парламентських виборах у 2014 році.

Ці факти суперечать принципам, якими партія "Голос" керується при виборі всіх без виключення кандидатів,

– заявили у політсилі.

Окрім того, в "Голосі" закликали активістів і надалі повідомляти про випадки недоброчесності черед їхніх кандидатів.

Антикорупційна активістка Олександра Устінова, яка у виборчому списку "Голосу" має 5 номер розповіла, що партія має певні принципи, які ніколи не буде порушувати.

Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема – це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це неприйнятно. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора,

– наголосила вона.



Топ-5 кандидатів від партії "Голос" на вибори в Раду /інфографіка 24 каналу

Що відомо про партію "Голос"?16 травня Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".



Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.



Він закликав небайдужих українців приєднуватися до команди політсили. Музикант переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.

Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео