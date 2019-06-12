12:11
12 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутня професія Медведєва. Сталоне планує замах на Додона
      Вєсті Кремля
      21:32, 11 червня
      Вєсті.UA: Приховане прохання Шуфрича до Зеленського. Штепа вийшла в люди
      Вєсті.UA
      20:00, 11 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      "Голос" Вакарчука відкликав двох кандидатів у депутати: прізвища і причина

      1503 Читать новость на русском
      Партія "Голос" Вакарчука відкликала двох кандидатів у депутати
      Партія "Голос" Вакарчука відкликала двох кандидатів у депутати / goloszmin.org

      Партія "Голос" Святослава Вакарчука виключила зі свого переліку кандидатів у депутати в одномандатних округах двох претендентів – Тараса Шкітера та Євгена Кугука. Причина – вони не відповідають критеріям політсили.

      Обидва кандидати були пов'язані з проросійськими політичними силами в Україні, пише прес-служба "Голосу".

      Хто увійшов до партії "Голос" – список кандидатів шукайте у матеріалі 24 каналу

      Так, журналісти руху "Чесно" надали докази того, що кандидат у Волинській області Тарас Шкітер, який висувався по округу №22, був пов'язаний із діяльністю партії Віктора Медведчука "Український вибір".

      Водночас, прізвище кандидата у Києві Євгена Кугука, який висувався по округу №217, активісти знайшли у списках партії "Опозиційний блок" на позачергових парламентських виборах у 2014 році.

      Ці факти суперечать принципам, якими партія "Голос" керується при виборі всіх без виключення кандидатів,
      – заявили у політсилі.

      Окрім того, в "Голосі" закликали активістів і надалі повідомляти про випадки недоброчесності черед їхніх кандидатів.

      Антикорупційна активістка Олександра Устінова, яка у виборчому списку "Голосу" має 5 номер розповіла, що партія має певні принципи, які ніколи не буде порушувати.

      Є червоні лінії, які ми не перетнемо. Зокрема – це приналежність до проросійських сил або співпраця з ними. Для нас це неприйнятно. Ми виступаємо за європейське майбутнє України, а ці люди схилялися до зворотного вектора,
      – наголосила вона.

      кандидати партії голос
      Топ-5 кандидатів від партії "Голос" на вибори в Раду /інфографіка 24 каналу

      Що відомо про партію "Голос"?16 травня Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.

      Він закликав небайдужих українців приєднуватися до команди політсили. Музикант переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.

      Вакарчук представив свою партію "Голос": дивіться відео

       

      blog_ava
      Пожежа в психіатричній лікарні Одеси: зросла кількість жертв – фото, відео
      сьогодні
      5349
      Теги: Новини України Партія Голос Парламентські вибори 2019 Опозиційний блок Віктор Медведчук Новини політики Святослав Вакарчук
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Смертельна кара: бойовики "ДНР" підготували нове випробування для України
      сьогодні , 12:00 Смертельна кара: бойовики "ДНР" підготували нове випробування для України
      Олексій Чибісов 1143
      Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
      сьогодні , 11:00 Щоденник Анни Франк: 10 проникливих цитат єврейської дівчинки, яка стала жертвою Голокосту
      Анастасія Манюхіна 295
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      11 червня , 08:40 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      4163
      Конституційний суд може скасувати дострокові вибори: причини і прогнози
      сьогодні , 08:57 Конституційний суд може скасувати дострокові вибори: причини і прогнози
      Ірина Поліщук 4042
      Як пережити спеку: дієві поради
      сьогодні , 08:49 Як пережити спеку: дієві поради
      Анна Косинська 1 9439
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук