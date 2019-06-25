Парламентські вибори: що необхідно зробити виборцю перед голосуванням

Верховна Рада – єдиний орган законодавчої влади в Україні. Вона приймає закони, бюджет, призначає Уряд, може змінювати Конституцію. Однак українці втратили багато можливостей з цим парламентом через депутатів, які через свій, часто відверто корупційний інтерес, блокували або саботували реформи.

Декларації кандидатів

Тепер, за лічені тижні, у нас є можливість очистити Раду від старих корупційних інтересів і, що ще важливіше, не пустити до туди нові корупційні інтереси. Однак ми не користуємось цією можливістю.

Важливо! Які партії проходять до парламенту

Річ у тім, що за законом кандидати в депутати мають подавати е-декларації в пакеті документів для реєстрації на вибори. Але цей обов'язок на них не поширюється, якщо вибори позачергові.

Є лише одна пряма норма – подати декларацію "до призначення або обрання на відповідну посаду". Це значить, що ми можемо навіть не побачити декларацій кандидатів до дня виборів.

Що відомо про партії, які проходять до Ради

Невже нас, громадян, це зовсім не цікавить? А може, за списками "Слуги народу" йдуть безробітні безхатьки, які хочуть в парламенті "наколядувати" на квартиру, раптом в лотерею "виграти" пару мільйонів чи отримати подарунок у вигляді нерухомості десь на березі Іспанії чи Італії?

Скільки мільйонерів з ряду колишніх і нинішніх посадовців зі статками незрозумілого походження йде за списками "Опозиційної платформи – За життя"? А може, серед мажоритарників "Голосу" – родичі якихось зашкварених бізнесменів, які будуть лобіювати їх інтереси в парламенті? Або в списках "Батьківщини" Тимошенко і "Солідарності" Порошенка – фігуранти корупційних розслідувань.



У яких партій є шанси пройти до Верховної Ради: інфографіка

Тобто кандидати в депутати на парламентських позачергових виборах розкажуть нам, що вони за все хороше і проти всього поганого у своїх програмах. Напишуть красиві автобіографії, розвішають по всій країні дорогі білборди зі своїми двометровими й повними рішучості обличчями. Через кожні 20 хвилин будуть з рекламних роликів розказувати нам, як стане краще жити, якщо їх виберуть в депутати, але скільки та де вони заробили, чиїм коштом і як живуть, то вже зайве. Дізнаєтесь після того, як проголосуєте, дорогі виборці.

Цікаво! Що обіцяють партії, які проходять у Верховну Раду

Невже після всього, що Україна пережила за останні роки, ми знову будемо сліпо вірити красивим словам і навіть не перевіримо тих, за кого голосуємо? Навіть не запитаємо в них того, що вони і так мали б показати, але через особливість цих виборів, не зобов'язані робити задовго до дня голосування?

Невже ми навіть декларацій їх не подивимось, перш ніж приймати рішення? Невже нас досвід попередніх років нічому не навчив і ми хочемо знову розчаровуватись замість того, щоб зібрати якомога більше інформації й розставити всі крапки ще до того, як стане пізно?

Ми повинні мати можливість прийняти максимально поінформоване рішення. І якщо партії, і кандидати декларують відданість ідеалам боротьби з корупцією, то їм не буде чого приховувати, то вони покажуть свої декларації на наш, громадський запит, бо це ми, громадяни, наймаємо їх на роботу, і це наша вимога, "кваліфікаційний критерій".

І ті, хто справді має намір боротись з корупцією, приховувати декларації не будуть. А якщо будуть – значить, обманюють, коли говорять, що готові боротись з нею. Починати треба з себе.

Яка партія покаже декларації

На сьогодні лише одна партія публічно пообіцяла, що її кандидати оприлюднять декларації — це "Самопоміч". Не в день виборів, не після них, а задовго до, щоб кожен охочий встиг з ними ознайомитись.

Хто увійшов до списку партії "Об'єднання "Самопоміч" – читайте на сайті 24

Так само мають вчинити й всі інші партії. Тому що люди мають право знати, кого вони обирають.



Найдоброчесніші депутати: інфографіка 24 каналу

Хто б не був вашим фаворитом – вимагайте оприлюднити декларації зараз. Щоб потім не жалітись, що вас знову обманули. Бо це наше з вами життя, і яким воно буде – залежить лише від нас.