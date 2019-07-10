Клімкін: Путін скоро поверне полонених моряків, але не просто так

Українські моряки, яких незаконно утримують у Росії, будуть звільнені найближчим часом. Однак, в обмін на це президент РФ спробує отримати якомога більше політичних преференцій для зменшення санкцій та "реабілітації" Росії.

Таку думку висловив Міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі програми "PRIME:Муждабаєв" в ефірі телеканалу ATR.

Читайте також: Росія висунула остаточні звинувачення всім українським морякам

Клімкін додав, що для Путіна важливо вирішити це питання в контексті саміту G7, оскільки там буде організована низка зустрічей щодо Донбасу, можливо в нормандському форматі.

Він спробує це використати саме в цьому контексті. Також, звичайно, для нього дуже важливо, щоб в Європі солідарність з приводу санкцій зменшувалася. Він буде бити на кінець року. Путіну абсолютно паралельно, хто тут сидить (мовиться про російських ув'язнених в Україні – 24 канал). Його це не цікавить. Його цікавить отримання кращого положення для підняття ставок,

– пояснив Клімкін.

За словами міністра закордонних справ Путін планує використати військовополонених моряків як розмінну монету. Його метою є реабілітація Росії перед іншими країнами Європи та поступове пом'якшення і скасування санкцій. Також, зі слів політика, іншою метою Володимира Путіна є розкол України та її федералізація.



Українські моряки у російському полоні / інфографіка 24 каналу

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.



25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.