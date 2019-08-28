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      Які загрози несе для України нормандський формат

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      Нормандська зустріч може стати пасткою
      Нормандська зустріч може стати пасткою / Фото з відкритих джерел

      І президент Франції Еммануель Макрон, і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель кажуть про можливість проведення вже у вересні зустрічі лідерів у нормандському форматі.

      Непрямим підтвердженням реальності такого розвитку подій став візит до Києва помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона, який також обговорив з українським керівництвом врегулювання на Донбасі.

      Болтон
      Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон / Фото ТАСС

      Цікаво: Росія висунула дві умови щодо Донбасу для зустрічі у норманському форматі

      У цьому врегулюванні зацікавлені практично всі. Володимир Зеленський – тому що давав обіцянку завершити війну. Еммануель Макрон – тому що бачить у врегулюванні можливість посилення власного впливу в Європі і в світі. Ангела Меркель – тому що не хотіла б піти з великої політики й залишити наступникові незавершений конфлікт. Про зацікавленість Дональда Трампа і говорити не доводиться. Напередодні президентських виборів у США американському президенту необхідні різні історії успіху. В першу чергу там, де не впорався його попередник Барак Обама. Це може стати важливим козирем президента і претендента у протистоянні з демократами.

      Але є той, кому врегулювання на Донбасі абсолютно не є потрібним – Володимир Путін. Навпаки, продовження конфлікту дозволяє російському президенту шантажувати Захід і стримувати дрейф України в бік цивілізованого світу. Так чому ж Путін погодиться на зустріч у нормандському форматі?

      Така згода може бути отримана тільки в разі, якщо в обмін на припинення війни західні лідери віддадуть йому всю Україну цілком, а не тільки Донбас. І російська сторона цього навіть не приховує. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вже заявив про можливість саміту в разі, якщо буде гарантовано виконання так званої "формули Штайнмайера". Простіше кажучи – окуповані Росією території України отримають постійний статус конституційної автономії, російський контроль над ними збережеться, українські війська відійдуть. На європейській та євроатлантичній інтеграції України буде поставлено крапку. Путіну саме це сьогодні й потрібно. А на Заході будуть задоволені тим, що Україна відновила свою територіальну цілісність. Правда, без Криму, але це вже наступний етап переговорів. Колись там... А поки можна зняти з Росії велику частину санкцій і заробляти гроші.

      Залишається тільки зрозуміти, чи буде вважати президент Зеленський такий результат нормандського саміту результативним і як відреагують на такий результат самі українці.

      Автор: Віталій Портников

      Важливо: Макрон заявив, що найближчим часом організує саміт у нормандському форматі

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Володимир Зеленський Володимир Путін Анексія Криму Нормандський формат Дональд Трамп Публікації Ангела Меркель Еммануель Макрон
      Джерело: Еспресо
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