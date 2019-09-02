Легалізація грального бізнесу та створення ринку землі: наскільки це реально зробити

На Банковій анонсували чималу кількість реформ та покращень в Україні, зокрема говорили про створення ринку землі, легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину. Наскільки реально перетворити обіцянки на конкретні дії, що призведуть до бажаного результату – пояснив політолог Михайло Басараб.

Як сказав Михайло Басараб, однозначної відповіді важко знайти, адже ухвалити рішення та виконати їх – це не одне і те ж.

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Він підкреслив, що унікальна ситуація у парламенті – монопартійна більшість президентської політсили – дозволить ухвалити будь-які рішення.

Наголосувати у Верховній Раді й ухвалити рішення нова влада може без проблем. Але якими будуть наслідки – це вже зовсім інше питання. Ми, наприклад, не знаємо, чим закінчиться легалізація видобутку бурштину,

– пояснив політолог.



Михайло Басараб про реформи в Україні

Михайло порівняв ситуацію, яка склалася в Україні з видобутком бурштину, з "євробляхами". Він додав, що в нас поруч з "ДНР" та "ЛНР" є так звана самопроголошена бурштинова та євробляхерська республіки.

Є певна сукупність громадян, які вирішили порушити законодавство, а потім вимагають від держави змінити закон відповідно до тих обставин, які вони створили. Наприклад, давайте ми будемо нелегально видобувати бурштин, а згодом скажемо, мовляв, це вже є, нумо узаконимо це. Це фактично демонстрація інституційної слабкості держави,

– заявив Басараб.

Таким чином, держава не може привести діяльність громадян у відповідність до закону, а діє навпаки – змінює законодавство у відповідність до правопорушень громадян.

Більше про ті реформи, які президент Володимир Зеленський з Кабміном і Радою планують втілити у життя – читайте тут.