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      Легалізація грального бізнесу та створення ринку землі: наскільки це реально зробити

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      Наскільки реально втілити у життя плани Зеленського
      Наскільки реально втілити у життя плани Зеленського / www.epravda.com.ua

      На Банковій анонсували чималу кількість реформ та покращень в Україні, зокрема говорили про створення ринку землі, легалізацію грального бізнесу та видобутку бурштину. Наскільки реально перетворити обіцянки на конкретні дії, що призведуть до бажаного результату – пояснив політолог Михайло Басараб.

      Як сказав Михайло Басараб, однозначної відповіді важко знайти, адже ухвалити рішення та виконати їх – це не одне і те ж.

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      Він підкреслив, що унікальна ситуація у парламенті – монопартійна більшість президентської політсили – дозволить ухвалити будь-які рішення.

      Наголосувати у Верховній Раді й ухвалити рішення нова влада може без проблем. Але якими будуть наслідки – це вже зовсім інше питання. Ми, наприклад, не знаємо, чим закінчиться легалізація видобутку бурштину,
      – пояснив політолог.


      Михайло Басараб про реформи в Україні

      Михайло порівняв ситуацію, яка склалася в Україні з видобутком бурштину, з "євробляхами". Він додав, що в нас поруч з "ДНР" та "ЛНР" є так звана самопроголошена бурштинова та євробляхерська республіки.

      Є певна сукупність громадян, які вирішили порушити законодавство, а потім вимагають від держави змінити закон відповідно до тих обставин, які вони створили. Наприклад, давайте ми будемо нелегально видобувати бурштин, а згодом скажемо, мовляв, це вже є, нумо узаконимо це. Це фактично демонстрація інституційної слабкості держави,
      – заявив Басараб.

      Таким чином, держава не може привести діяльність громадян у відповідність до закону, а діє навпаки – змінює законодавство у відповідність до правопорушень громадян. 

      Більше про ті реформи, які президент Володимир Зеленський з Кабміном і Радою планують втілити у життя – читайте тут.


      Новий Кабмін: хто до нього увійшов / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Реформи Законодавство Бурштин Авто на єврономерах
      Джерело: 24 канал
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