Чи проголосують за зняття депутатської недоторканності: які наслідки цього рішення

Про зняття депутатської недоторканності, закриту роботу Кабміну та створення ринку землі– в прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Михайло Басараб.

Про скасування депутатської недоторканності

– Питання недоторканності народних депутатів стало спекулятивним. Про нього так довго говорили українські політики. Воно настільки довго капіталізувалося, як піар інструмент. Ті, хто не будуть голосувати, понесуть колосальні репутаційні втрати.

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– І звичайно, що в цьому дуже зацікавлений Зеленський, оскільки "зелене світло" цьому питанню вже дано і зараз треба зробити його команді все, щоб це питання було проголосоване.

– Якими будуть наслідки цього рішення: чи це воно буде скасоване через порушення регламенту, чи через це ми зазнаємо серйозної критики збоку наших Західних колег, які скажуть, що це створює загрозу для демократії та свободи політичної діяльності українських парламентарів.

Вони (партія "Слуга народу" – 24 канал) цим скористалися через збіг певних обставин. Якби в "Слуги народу" не було 226 голосів у сесійній залі, то, я думаю, що все б розвивалося зовсім за іншим сценарієм.

– Їм потрібно зараз підтримувати цей "вау ефект". Й це те питання, яке, звичайно, принесе електоральний капітал Зеленському, тому він в цьому зацікавлений.

Що таке депутатська недоторканність?Це гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.

Про закриті засідання Кабміну

– Цю практику (робота Кабміну перед камерами журналістів – 24 канал) запровадив Арсеній Яценюк. Це відбувалося в умовах гострої фази війни. Масштабного протистояння України в боротьбі за свою незалежність від Росії. Ця війна й триває, але тоді була зовсім інша фаза.



Арсеній Яценюк

– Тоді були дуже великі сум'яття в суспільстві. Люди не знали, що буде завтра: долар по 100, продукти в магазинах будуть чи не будуть, зарплати будуть виплачувати чи ні, електроенергію будуть доставляти до домівок, лікарень, шкіл, інших об’єктів інфраструктури чи ні.

– Саме для того, я так розумію, уряд Яценюка запровадив ці відкриті засідання, а також були "десятихвилинки прем'єра", коли він спілкувався, пояснював всі ці дії.



Новий Кабмін: хто до нього увійшов / Інфографіка 24 каналу

Про створення ринку землі

– Унікальна ситуація у парламенті – монопартійна більшість президентської політсили – дозволить ухвалити будь-які рішення.

Наголосувати у Верховній Раді й ухвалити рішення нова влада може без проблем. Але якими будуть наслідки – це вже зовсім інше питання. Ми, наприклад, не знаємо, чим закінчиться легалізація видобутку бурштину.

– Є певна сукупність громадян, які вирішили порушити законодавство, а потім вимагають від держави змінити закон відповідно до тих обставин, які вони створили. Наприклад, давайте ми будемо нелегально видобувати бурштин, а згодом скажемо, мовляв, це вже є, нумо узаконимо це. Це фактично демонстрація інституційної слабкості держави.

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