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      Комітет рекомендує Верховній Раді зняти недоторканність з нардепів

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      Депутати ВР 9 скликання
      Депутати ВР 9 скликання / 24 канал

      Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендує парламенту схвалити в другому читанні законопроект №7203. Він передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

      Таке рішення комітет прийняв на засіданні в понеділок, 2 вересня. За проголосували 17, проти – двоє, ще один – утримався. Документ передбачає скасування недоторканності з 2020 року.

      Важливо: Зняття недоторканності: що це означає

      Під час засідання комітету виникла суперечка щодо можливості початку другої сесії парламенту з 3 вересня, адже розглядати зміни до Конституції у другому читанні можна лише на наступній сесії після першого читання. Однак рішення таки ухвалили.

      Депутати Сергій Власенко ("Батьківщина") та Руслан Князевич ("Європейська солідарність") стверджували, що засідання комітету поки проводити не можна, адже такі засідання проходять у межах сесії парламенту, а не між сесіями – зміни парламент може внести після чергової сесії.

      Голова комітету Ірина Венедиктова ("Слуга народу") наголосила, що комітет ще зустрінеться за планом у середу, а це засідання позапланове.

      Згодом Власенко покинув засідання комітету зі словами: "Мій правовий досвід навчив мене, що не можна приймати участь у незаконних діях. Я вважаю ці дії незаконними, я не буду приймати участь сьогодні у засіданні комітету".

      У перший же день своєї роботи Верховна Рада України IX скликання ухвалила у першому читанні зняття депутатської недоторканності. За позбавлення імунітету проголосували 363 депутати. Тоді рішення підтримали майже усі депутатські фракції, група "За майбутнє" та усі позафракційні депутати. Не голосували лише представники "Опозиційної платформи – За життя".

      До речі: Коли ВР остаточно проголосує за зняття депутатської недоторканності: прогноз від "Слуги народу"

      Що таке депутатська недоторканність?Недоторканність – це юридична гарантія правового статусу окремих категорій осіб, зокрема і депутатів, що полягає в захисті від примусу, який міг би бути застосований за звичайних обставин.

      Недоторканність може розрізнятися за тим захистом, який вона надає своїм носіям, часом дії, силою, підставою виникнення тощо.

      В Україні депутатська недоторканність, фактично, є необмеженою, а самих парламентарів без погодження Ради не можна затримувати навіть на місці злочину.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Зняття недоторканності Конституція Законодавство
      Джерело: 24 канал
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