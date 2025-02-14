Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що диктатор Путін зараз отримав можливість просувати власні вимоги, щоб наблизити так званий "мир". Цілком ймовірно, що він хоче нав'язати Трампу нову небезпечну думку.

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Чого вимагає Путін від Трампа

На думку Яковенка, зараз Путін цілком може просувати думку, що Зеленський – "недоговороздатний". Мовляв, з ним неможливо організувати мир.

Російський диктатор спеціально бреше про так звану "нелегітимність" Зеленського. Тому зараз почастішали натяки з боку США про вибори в Україні.

Зверніть увагу! Нещодавно журналісти спитали Трампа, як він ставиться до ідеї, аби "Зеленський поступився територією або обміняв її для завершення війни". Він відповів на це. І при цьому чомусь згадав за "рейтинги" Зеленського.

Очевидно, що в Путіна є особиста неприязнь до Зеленського. Але паралельно російський диктатор хоче ще й нав'язати вибори в Україні під час війни.

Запуск політичного процесу в нашій державі під час війни може серйозно дестабілізувати ситуацію. Навіть у разі призупинення бойових дій проводити вибори без реальних гарантій безпеки – це погана ідея.

Війна може відновитися в будь-який момент. Багато людей в еміграції. Багато – в окупації. Військові – на лінії фронту. В цій ситуації вибори не можна проводити. Путін це розуміє. Йому важливо влаштувати внутрішні розборки та запустити політичний процес в Україні, який може підірвати Україну. Я впевнений, що йому це не вдасться. Але на це розраховує Путін,

– зазначив Яковенко.

Нагадаємо, 12 лютого відбулася телефонна розмова Трампа з Путіним, а потім – із Зеленським. Наразі Сполучені Штати не хочуть давати гарантії безпеки для України. Але їм потрібно оплатити військову допомогу через рідкоземельні метали. Також Трамп не сказав чітко, чи вважає Україну рівноправним учасником мирного процесу.