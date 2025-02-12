Зокрема, без участі українського президента Володимира Зеленського. Про це він заявив у середу, 12 лютого, передає 24 Канал.
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Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить жодної загрози у можливості прямого діалогу з Росією, без участі України.
Зокрема, без участі українського президента Володимира Зеленського. Про це він заявив у середу, 12 лютого, передає 24 Канал.
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