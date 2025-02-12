В частности, без участия украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в среду, 12 февраля, передает 24 Канал.

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