В частности, без участия украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в среду, 12 февраля, передает 24 Канал.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит никакой угрозы в возможности прямого диалога с Россией, без участия Украины.
В частности, без участия украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил в среду, 12 февраля, передает 24 Канал.
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