06:25
30 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путінське морозиво для Ердогана. Як дід Пиня порушує правила
      Вєсті Кремля
      22:02, 28 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, 28 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      Коли ВР остаточно проголосує за зняття депутатської недоторканності: прогноз від "Слуги народу"

      71
      Давид Арахамія
      Давид Арахамія / Фото з відкритих джерел

      Лідер пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Верховна Рада остаточно ухвалить зняття депутатської недоторканності вже на наступному засіданні, яке пройде у вівторок, 3 вересня.

      Арахамія переконує, що для ухвалення недоторканності вдасться набрати 300 голосів, аби ухвалити закон у другому читанні, передає "РБК-Україна".

      Зверніть увагу! Депутати скасували постанову минулої Ради, яка гальмувала зняття недоторканності

      За його словами, ніхто не очікував такого швидкого зняття з депутатів недоторканності, як він прогнозує.

      "Щодо "Європейської солідарності", я думаю, вони – просто в розпачі. Ніхто не чекав, що закон про депутатську недоторканність так швидко ухвалять у першому читанні. Я думаю, що 3 вересня ми можемо чекати, що депутати, включно зі мною, будуть просто звичайними людьми", – підкреслив політик.

      Лідер фракції "Слуга народу" зауважив, що для ухвалення про зняття недоторканності потрібно буде мати 300 голосів, однак їхня політсила має лише 254.

      "Можливо, якщо суд щодо Рудика ухвалить рішення у наш бік, буде 255", – додав Арахамія.

      Що відомо про ситуацію з Рудиком? У ЦВК пояснили, чому нардепу не дали посвідчення 

      Щоправда, навіть з Рудиком "Слузі народу" для ухвалення закону потрібно буде ше 45 голосів. Їх вони планують добирати з інших політичних сил.

      blog_ava
      Між Порошенком та Шуфричем у Раді спалахнув конфлікт: відео
      29 серпня
      2235
      Теги: Слуга народу Верховна Рада Давид Арахамія Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      29 серпня , 17:47 Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      29185
      Росіяни махали рукою та посміхалися перед обстрілом: шокуючі спогади про Іловайську трагедію
      сьогодні , 03:00 Росіяни махали рукою та посміхалися перед обстрілом: шокуючі спогади про Іловайську трагедію
      Віталій Дейнега 309
      Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України
      сьогодні , 01:01 Олексій Оржель: що відомо про нового головного енергетика України
      404
      Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора
      сьогодні , 00:32 Руслан Рябошапка: з НАЗК в крісло Генпрокурора
      Наталя Боднар 7952
      Хто такий Вадим Пристайко: що відомо про нового очільника МЗС
      сьогодні , 00:02 Хто такий Вадим Пристайко: що відомо про нового очільника МЗС
      7106
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук