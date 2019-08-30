Коли ВР остаточно проголосує за зняття депутатської недоторканності: прогноз від "Слуги народу"

Лідер пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Верховна Рада остаточно ухвалить зняття депутатської недоторканності вже на наступному засіданні, яке пройде у вівторок, 3 вересня.

Арахамія переконує, що для ухвалення недоторканності вдасться набрати 300 голосів, аби ухвалити закон у другому читанні, передає "РБК-Україна".

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За його словами, ніхто не очікував такого швидкого зняття з депутатів недоторканності, як він прогнозує.

"Щодо "Європейської солідарності", я думаю, вони – просто в розпачі. Ніхто не чекав, що закон про депутатську недоторканність так швидко ухвалять у першому читанні. Я думаю, що 3 вересня ми можемо чекати, що депутати, включно зі мною, будуть просто звичайними людьми", – підкреслив політик.

Лідер фракції "Слуга народу" зауважив, що для ухвалення про зняття недоторканності потрібно буде мати 300 голосів, однак їхня політсила має лише 254.

"Можливо, якщо суд щодо Рудика ухвалить рішення у наш бік, буде 255", – додав Арахамія.

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Щоправда, навіть з Рудиком "Слузі народу" для ухвалення закону потрібно буде ше 45 голосів. Їх вони планують добирати з інших політичних сил.