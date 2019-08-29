Чому Рудику не дали посвідчення депутата: пояснення від ЦВК

Сергія Рудику не видали посвідчення народного депутата Верховної Ради IX скликання, оскільки перед цим було відповідне рішення Шостого апеляційного суду.

Що відомо про інцидент

Рудик, який йшов на вибори до Верховної Ради IX скликання як самовисуванець, заявив, що керівник апарату парламенту дав вказівку своїм працівникам не видавати йому посвідчення народного депутата, попри те, що він склав присягу.

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Також політик стверджує, що його законно обрали депутатом у мажоритарному окрузі номер 198 (місто Сміла, Черкаська область). Щоправда, наразі опоненти на виборах оскаржують його перемогу у судах. Проте судове рішення у справі ще не набуло чинності, оскільки ще не збіг термін для подачі апеляції.

Пояснення від ЦВК

Як згодом пояснили у Центральній виборчій комісії, річ у тім, що набуло чинності рішення Верховного Суду щодо визнання протиправним та скасування протоколу про результати виборів у виборчому окрузі № 198.

Також суд зобов'язав Центрвиборчком продовжити встановлювати остаточні результати виборів у цьому окрузі.



На виконання вказаних судових рішень Комісія прийняла відповідну постанову та склала протокол про результати позачергових виборів на окрузі №198, згідно з яким обраним народним депутатом України в цьому окрузі є Сергій Рудик.

Спочатку, 23 серпня, у ЦВК виключили позицію стосовно Рудика з додатка до постанови "Про реєстрацію народних депутатів України, обраних на позачергових виборах" та зареєстрували його.

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Проте вже 28 серпня зазначену вище постанову та протокол про результати позачергових виборів народних депутатів України остаточно скасували відповідними судовими рішеннями.

Шостий апеляційний адміністративний суд своїм рішенням визнав протиправними дії Комісії щодо реєстрації Рудика народним депутатом. Тож постанову Комісії від 23 серпня в частині щодо його реєстрації було скасовано, а її дію – зупинено до набрання рішення законної сили.