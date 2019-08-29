Почему Рудыку не дали удостоверение депутата: объяснения от ЦИК

Сергею Рудыку не выдали удостоверение народного депутата Верховной Рады VIII созыва, поскольку перед этим было соответствующее решение Шестого апелляционного суда.

Что известно об инциденте

Рудик, который шел на выборы в Верховную Раду VIII созыва как самовыдвиженец, заявил, что руководитель аппарата парламента дал указание своим сотрудникам не выдавать ему удостоверение народного депутата, несмотря на то, что он принес присягу.

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Также политик утверждает, что его законно избрали депутатом в мажоритарном округе номер 198 (город Смела, Черкасская область) Правда, пока оппоненты на выборах оспаривают его победу в судах. Однако судебное решение по делу еще не вступило в силу, поскольку не истек срок для подачи апелляции.

Объяснение от ЦИК

Как впоследствии пояснили в Центральной избирательной комиссии, дело в том, что вступило в силу решение Верховного Суда о признании противоправным и отмене протокола о результатах выборов в избирательном округе № 198. Также суд обязал Центризбирком продолжить устанавливать окончательные результаты выборов в этом округе.

Во исполнение указанных судебных решений Комиссия приняла соответствующее постановление и составила протокол о результатах внеочередных выборов на округе №198, согласно которому избранным народным депутатом Украины в этом округе является Сергей Рудык.

Сначала 23 августа в ЦИК исключили позицию в отношении Рудика из приложения к постановлению "О регистрации народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах" и зарегистрировали его.

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Однако уже 28 августа указанное выше постановление и протокол о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины окончательно отменили соответствующими судебными решениями.

Шестой апелляционный административный суд своим решением признал противоправными действия Комиссии о регистрации Рудыка народным депутатом. Поэтому постановление Комиссии от 23 августа в части о его регистрации было отменено, а ее действие приостановлено до вступления решения в законную силу.