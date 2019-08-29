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      Почему Рудыку не дали удостоверение депутата: объяснения от ЦИК

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      Сергей Рудык
      Сергей Рудык / zolo.gov.ua

      Сергею Рудыку не выдали удостоверение народного депутата Верховной Рады VIII созыва, поскольку перед этим было соответствующее решение Шестого апелляционного суда.

      Что известно об инциденте

      Рудик, который шел на выборы в Верховную Раду VIII созыва как самовыдвиженец, заявил, что руководитель аппарата парламента дал указание своим сотрудникам не выдавать ему удостоверение народного депутата, несмотря на то, что он принес присягу.

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      Также политик утверждает, что его законно избрали депутатом в мажоритарном округе номер 198 (город Смела, Черкасская область) Правда, пока оппоненты на выборах оспаривают его победу в судах. Однако судебное решение по делу еще не вступило в силу, поскольку не истек срок для подачи апелляции.

      Объяснение от ЦИК

      Как впоследствии пояснили в Центральной избирательной комиссии, дело в том, что вступило в силу решение Верховного Суда о признании противоправным и отмене протокола о результатах выборов в избирательном округе № 198. Также суд обязал Центризбирком продолжить устанавливать окончательные результаты выборов в этом округе.

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      Опубліковано Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine  Четвер, 29 серпня 2019 р.

      Во исполнение указанных судебных решений Комиссия приняла соответствующее постановление и составила протокол о результатах внеочередных выборов на округе №198, согласно которому избранным народным депутатом Украины в этом округе является Сергей Рудык.

      Сначала 23 августа в ЦИК исключили позицию в отношении Рудика из приложения к постановлению "О регистрации народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах" и зарегистрировали его.

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      Однако уже 28 августа указанное выше постановление и протокол о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины окончательно отменили соответствующими судебными решениями.

      Шестой апелляционный административный суд своим решением признал противоправными действия Комиссии о регистрации Рудыка народным депутатом. Поэтому постановление Комиссии от 23 августа в части о его регистрации было отменено, а ее действие приостановлено до вступления решения в законную силу.

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики ЦИК Скандал Рудик Сергей Ярославович
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