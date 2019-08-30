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      Когда ВР проголосует за снятие депутатской неприкосновенности: прогноз от "Слуги народа"

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      Давид Арахамия
      Давид Арахамия / Фото из открытых источников

      Лидер пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Верховная Рада окончательно примет снятия депутатской неприкосновенности уже на следующем заседании, которое пройдет во вторник, 3 сентября.

      Арахамия утверждает, что для принятия неприкосновенности удастся набрать 300 голосов, чтобы принять закон во втором чтении, передает "РБК-Украина".

      Обратите внимание! Депутаты отменили постановление прошлой Рады, которая тормозила отмену неприкосновенности

      По его словам, никто не ожидал такого быстрого снятия с депутатов неприкосновенности, как он прогнозирует.

      "Что касается "Европейской солидарности ", я думаю, они – просто в отчаянии. Никто не ожидал, что закон о депутатской неприкосновенности так быстро примут в первом чтении. Я думаю, что 3 сентября мы можем ожидать, что депутаты, включая меня, будут просто обычными людьми", – подчеркнул политик.

      Лидер фракции "Слуга народа" отметил, что для принятия о снятии неприкосновенности нужно будет иметь 300 голосов, однако их политсила имеет только 254.

      "Возможно, если суд по Рудыку примет решение в нашу сторону, будет 255", – добавил Арахамия.

      Что известно о ситуации с Рудыком? В ЦИК объяснили, почему нардепу не дали удостоверение 

      Правда, даже с Рудыком "Слуге народа" для принятия закона нужно будет еще 45 голосов. Их они планируют добрать из других политических сил.

      29 августа уже на первом заседании в IX созыве Верховная Рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов. Документ поддержали все депутатские фракции, кроме "Оппозиционного блока" – За жизнь". Также "за" проголосовали группа "За будущее" и все внефракционных депутата.

      Согласно закону, дальше документ должны отправить в Конституционный суд, который, со своей, стороны дает ему оценку. Если оценка будет отрицательной, в проект закона вносят правки. Если же положительной, документ направляют в профильный комитет, который дает разрешение на рассмотрение в парламенте. Только после этого за проект закона Рада сможет проголосовать.

      Что известно о депутатской неприкосновенности? Это юридическая гарантия, которая защищает отдельных лиц, в частности депутатов, от психологического или физического воздействия. В Украине депутатская неприкосновенность, фактически, является неограниченной, а самих парламентариев без согласования Рады нельзя задерживать даже на месте преступления.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Слуга народа Давид Арахамия
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