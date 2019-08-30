Когда ВР проголосует за снятие депутатской неприкосновенности: прогноз от "Слуги народа"

Лидер пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что Верховная Рада окончательно примет снятия депутатской неприкосновенности уже на следующем заседании, которое пройдет во вторник, 3 сентября.

Арахамия утверждает, что для принятия неприкосновенности удастся набрать 300 голосов, чтобы принять закон во втором чтении, передает "РБК-Украина".

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По его словам, никто не ожидал такого быстрого снятия с депутатов неприкосновенности, как он прогнозирует.

"Что касается "Европейской солидарности ", я думаю, они – просто в отчаянии. Никто не ожидал, что закон о депутатской неприкосновенности так быстро примут в первом чтении. Я думаю, что 3 сентября мы можем ожидать, что депутаты, включая меня, будут просто обычными людьми", – подчеркнул политик.

Лидер фракции "Слуга народа" отметил, что для принятия о снятии неприкосновенности нужно будет иметь 300 голосов, однако их политсила имеет только 254.

"Возможно, если суд по Рудыку примет решение в нашу сторону, будет 255", – добавил Арахамия.

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Правда, даже с Рудыком "Слуге народа" для принятия закона нужно будет еще 45 голосов. Их они планируют добрать из других политических сил.

29 августа уже на первом заседании в IX созыве Верховная Рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно неприкосновенности народных депутатов . Документ поддержали все депутатские фракции, кроме "Оппозиционного блока" – За жизнь". Также "за" проголосовали группа "За будущее" и все внефракционных депутата.

Согласно закону, дальше документ должны отправить в Конституционный суд, который, со своей, стороны дает ему оценку. Если оценка будет отрицательной, в проект закона вносят правки. Если же положительной, документ направляют в профильный комитет, который дает разрешение на рассмотрение в парламенте. Только после этого за проект закона Рада сможет проголосовать.