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      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Разумков вірить, що Рада вже завтра скасує депутатську недоторканність

      1956 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков
      Дмитро Разумков / Getty images

      Спікер парламенту висловив певність: за цю ініціативу проголосують усі ті народні обранці, які підтримали її у першому читанні. Окрім того, у порядку денному засідання Ради 3 вересня будуть ще 7 законопроєктів.

      Вони стосуватимуться змін до Конституції України. Про це голова Верховної Ради 9 скликання Дмитро Разумков розповів під час брифінгу, передає Укрінформ.

      Законопроєкти, які стосуються змін до Конституції, депутати після розгляду направлять до Конституційного суду.

      Все, що варто знати про депутатську недоторканнісь: Зняття недоторканності: що це означає

      Якщо я не помиляюся, було 363 народних депутати, які підтримали законопроєкт про зняття недоторканності, і я впевнений, що завтра вони так само, а може і більше, підтримають цю ініціативу,
      – наголосив Разумков.

      Спікер окремо вказав на те, що ухвалення відповідного законопроєкту є важливим через запит суспільства.

      "Завтра законопроєкт (про зняття недоторканності – 24 канал) буде занесений до зали. Це буде вже наступна сесія, друга сесія Верховної Ради 9 скликання. Перша сесія була 29 серпня. Тому я впевнений: ми не порушуємо жодного закону, і той запит, який є, і ті очікування, які є в українського суспільства про необхідність ухвалення такого рішення, вони очевидні", – додав Разумков.

      Окрім того, глава Ради поділився цікавою статистикою. За його словами, у парламенті вже зареєстрували майже 300 законопроєктів, з яких 67 визначено президентом Зеленським такими, що потребують невідкладного розгляду депутатами.

      Також він зауважив, що зареєстровано більш як 120 перехідних законопроєктів. Спікер не виключає, що серед них будуть і такі, що не отримають підтримки у комітетах.

      Що відомо про зняття Радою депутатської недоторканності?

      У перший день своєї роботи парламент 9 скликання ухвалив у першому читанні зняття депутатської недоторканності. За позбавлення імунітету проголосували 363 депутати. Тоді рішення підтримали майже усі депутатські фракції, група "За майбутнє" та усі позафракційні депутати. Не голосували лише представники "Опозиційної платформи – За життя".

      Актуально: Комітет рекомендує Верховній Раді зняти недоторканність з нардепів

      Відповідно до чинного законодавства, після ухвалення у першому читанні цей законопроєкт повинен отримати на наступній сесії конституційну більшість у щонайменше 300 голосів.

      Якщо народні обранці проголосують за ініціативу, то закон про зняття недоторканності з депутатів набере чинності з 1 січня 2020 року

      Що таке депутатська недоторканність?Це гарантія того, що депутата не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це парламенту. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.

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      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Зняття недоторканності Дмитро Разумков Законодавство Конституція
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