Заплатять трохи менше, – Разумков назвав розмір штрафу для кнопкодавів зі "Слуги народу"

У "Слузі народу" пропонували штрафувати нардепів-кнопокдавів на суму від 50 тисяч гривень. Однак порушники із цієї фракції заплатять трохи менше.

Кнопкодавство потрібно карати серйозними штрафами, на цьому наголосив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв'ю "Цензон.НЕТ".

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Він додав, що "двоє людей з партії "Слуга народу" дуже серйозну помилку". Спікер має на увазі "слуг" Сергія Литвиненка і Олена Копанчук, яких і піймали за кнопкодавством. За словами Разумкова, свою помилку порушники вже зрозуміли.

Ми говорили, що штраф повинен бути від 40-50-80 тисяч гривень, але вони заплатять трохи менше 40 тисяч гривень,

– додав він.

Зазначимо, заступник спікера парламенту і представник президента в Раді Руслан Стефанчук пропонує штрафувати нардепів за кнопкодавство на суму від 50 до 85 тисяч гривень. Передбачається, що за голосуванням нардепів стежитиме і виявлятиме кнопкодавів Апарат Ради.

Кого з нардепів зловили за кнопкодавством?

Поки що тут "лідирують" із фракції "Слуга народу". На кнопкодавстві спіймали вже двох нардепів – депутатів-мажоритарників Сергія Литвиненка і Олену Копанчук. Литвиненко кнопкодавив 3 вересня за свого колегу Олександра Скічка. Копанчук попалась на кнопкодавстві у парламенті 11 вересня. Народна обраниця проголосувала замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

Але це ще не все. Окрім того, у Верховній Раді IX скликання 10 вересня на гарячому спіймали ще одного кнопкодава – ним став позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.