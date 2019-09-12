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      Якщо пропустити мати, – Арахамія про реакцію Зеленського на кнопкодавство "слуг народу"

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      Арахамія розповів, як Зеленський відреагував на "слуг"-кнопкодавів
      Арахамія розповів, як Зеленський відреагував на "слуг"-кнопкодавів / Getty Images

      Питання кнопкодавства двох нардепів від "Слуги народу" обговорять на засіданні фракції. Однак главі держави такі дії представників президентської політичної сили, вочевидь, дуже не сподобались.

      Так, Володимир Зеленський "майже" ніяк не реагував, про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише "УНІАН"

      Дивіться також: Депутат від "Слуги народу" вирішив висварити колегу-кнопкодава і зняв це на відео

      Він зазначив, що наступного тижня (після 16 вересня – 24 канал) планується засідання фракції. Там і обговорять питання кнопкодавства.

      Якщо пропустити мати – не було,
      – сказав, жартуючи, арахамія про реакцію Зеленського. 

      Голова фракції наголосив, що не бачить причин для неперсонального голосування з боку депутатів фракції. За його словами, на сьогодні є необхідні голоси для ухвалення рішень.

      Хто вони – перші кнопкодави нової Ради? 

      Поки що тут "лідирують" із фракції "Слуга народу". На кнопкодавстві спіймали вже двох нардепів – депутатів-мажоритарників Сергія Литвиненка і Олену Копанчук. Литвиненко кнопкодавив 3 вересня за свого колегу олександра Січка. Копанчук попалась на кнопкодавстві у парламенті 11 вересня. Народна обраниця проголосувала замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

      Але це ще не все. Окрім того, у Верховній Раді IX скликання 10 вересня на гарячому спіймали ще одного кнопкодава – ним став позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

      Як тепер каратимуть кнопкодавів?Верховна Рада 3 веренся більшістю голосів підтримала включення до порядку денного другої сесії проєкту закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата та направила його до Конституційного суду. Однією із таким підстав і є зафіксований факт кнопкодавства, якщо це доведе суд. За це проголосувало 240 нардепів фракції "Слуга народу".

      Водночас заступник спікера парламенту і представник Зеленського Руслан Стефанчук вже оприлюднив законопроєкт-покарання для кнопкодавів. Глава держави у ньому пропонує штрафувати депутатів на суму близько  50-85 тисяч гривень.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Слуга народу Володимир Зеленський Кнопкодавство Давид Арахамія
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