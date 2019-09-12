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      Стефанчук пропонує штрафувати за кнопкодавство в Раді на 85 тисяч

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      Голосування у Верховній Раді
      Голосування у Верховній Раді / comments.ua

      Депутатів, які вчинили кнопкодавство під час голосувань, пропонують штрафувати. Таку ініціативу висунув заступник спікера парламенту і представник Зеленського Руслан Стефанчук.

      Згідно з законопроєктом, слідкувати за голосуванням народних обранців і виявляти кнопкодавів повинен апарат Верховної Ради.

      Проект закону про штраф за кнопкодавство
      Текст законопроєкту оприлюднений Русланом Стефанчуком / фото з сторінки Руслана Стефанчука

      Кнопкодавів пропонують штрафувати на суму від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, тобто від 50 до 85 тисяч гривень.

      Читайте також: Кнопкодави від "Слуги народу" вибачились і вирішили віддати зарплату на благодійність: відео

      Окрім того, за словами Стефанчука регламентний комітет має намір розібратися і надати правову оцінку вже виявленим фактам кнопкодавства.

      Що відомо про кнопкодавство депутатів у новообраній Раді? 

      На кнопкодавстві в парламенті спочатку Депутати-мажоритарники від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук кнопкодавили в парламенті. Литвиненко голосував 3 вересня за свого колегу Олександра Скічка. Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

      Окрім того, 10 вересня у Раді на кнопкодавстві попався позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

      Яке покарання може очікувати депутатів за кнопкодавство Кнопкодавів достроково хочуть позбавляти мандатів. Це передбачає законопроєкт про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата. Цей законопроєкт 3 вересня Верховна Рада включила до порядку денного та скерувала до Конституційного суду.

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      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Слуга народу Кнопкодавство Законодавство Руслан Стефанчук
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