Стефанчук пропонує штрафувати за кнопкодавство в Раді на 85 тисяч

Депутатів, які вчинили кнопкодавство під час голосувань, пропонують штрафувати. Таку ініціативу висунув заступник спікера парламенту і представник Зеленського Руслан Стефанчук.

Згідно з законопроєктом, слідкувати за голосуванням народних обранців і виявляти кнопкодавів повинен апарат Верховної Ради.



Текст законопроєкту оприлюднений Русланом Стефанчуком / фото з сторінки Руслана Стефанчука

Кнопкодавів пропонують штрафувати на суму від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, тобто від 50 до 85 тисяч гривень.

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Окрім того, за словами Стефанчука регламентний комітет має намір розібратися і надати правову оцінку вже виявленим фактам кнопкодавства.

Що відомо про кнопкодавство депутатів у новообраній Раді?

На кнопкодавстві в парламенті спочатку Депутати-мажоритарники від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук кнопкодавили в парламенті. Литвиненко голосував 3 вересня за свого колегу Олександра Скічка. Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

Окрім того, 10 вересня у Раді на кнопкодавстві попався позафракційний нардеп і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

Яке покарання може очікувати депутатів за кнопкодавство Кнопкодавів достроково хочуть позбавляти мандатів. Це передбачає законопроєкт про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата. Цей законопроєкт 3 вересня Верховна Рада включила до порядку денного та скерувала до Конституційного суду.