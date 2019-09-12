Наказание для кнопкодавов: Зеленский предлагает штрафовать депутатов

Заместитель спикера парламента и представитель Зеленского Руслан Стефанчук обнародовал законопроект, согласно которому предлагается штрафовать депутатов, совершивших кнопкодавство во время голосований. Согласно документу нардепов могут наказывать штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что составит около 50-85 тысяч гривен.

Согласно законопроекту, следить за голосованием народных избранников и выявлять кнопкодавов должен аппарат Верховной Рады.



Текст законопроекта, обнародованный Русланом Стефанчуком

Отдельной опцией регистрирую собственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины",

– сообщил Стефанчук.

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Кроме того, по словам Стефанчука регламентный комитет намерен разобраться и дать правовую оценку уже выявленным фактам кнопкодавства.

Что известно о кнопкодавстве депутатов в новоизбранной Раде?

Депутаты-мажоритарщики от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук кнопкодавили в парламенте. Литвиненко голосовал 3 сентября за своего коллегу Александра Скичко. В то время как Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

Кроме того, 10 сентября в Раде на кнопкодавстве попался внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев.

Какое наказание может ожидать депутатов за кнопкодавство Кнопкодавов досрочно хотят лишать мандатов. Это предусматривает законопроект О дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Этот законопроект 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный суд.