Если пропустить маты, – Арахамия о реакции Зеленского на кнопкодавство "слуг народа"

Вопрос кнопкодавства двух нардепов от "Слуги народа" обсудят на заседании фракции. Однако главе государства такие действия представителей президентской политической силы, очевидно, очень не понравились.

Так, Владимир Зеленский "почти" никак не реагировал, об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "УНИАН".

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Он отметил, что на следующей неделе (после 16 сентября – 24 канал) планируется заседание фракции. Там и обсудят вопросы кнопкодавства.

Если пропустить маты – не было,

– сказал, шутя, Арахамия о реакции Зеленского.

Председатель фракции подчеркнул, что не видит причин для неперсонального голосования со стороны депутатов фракции. По его словам, на сегодня есть необходимые голоса для принятия решений.

Кто они – первые кнопкодавы новой Рады?

Пока здесь "лидируют" из фракции "Слуга народа". На кнопкодавстве поймали уже двух нардепов – депутатов-мажоритарщиков Сергея Литвиненко и Елену Копанчук. Литвиненко кнопкодавил 3 сентября за своего коллегу александра Сечка. Копанчук попалась на кнопкодавстве в парламенте 11 сентября. Народная избранница проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

Но это еще не все. Кроме того, в Верховной Раде IX созыва 10 сентября на горячем поймали еще одного кнопкодава – им стал внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.

Как теперь будут наказывать кнопкодавов?​

Верховная Рада 3 сентября большинством голосов поддержала включение в повестку дня второй сессии проекта закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата и направила его в Конституционный суд. Одним из таких оснований и является зафиксированный факт кнопкодавства, если это докажет суд. За это проголосовало 240 нардепов фракции "Слуга народа".



В то же время заместитель спикера парламента и представитель Зеленского Руслан Стефанчук уже обнародовал законопроект-наказание для кнопкодавов. Глава государства в нем предлагает штрафовать депутатов на сумму около 50-85 тысяч гривен.