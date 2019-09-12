15:08
12 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, 11 сентября
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, 11 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, 11 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК МВФ ВАЛЕРИЯ ГОНТАРЕВА

      Если пропустить маты, – Арахамия о реакции Зеленского на кнопкодавство "слуг народа"

      340 Читати новину українською
      Арахамия рассказал, как Зеленский отреагировал на "слуг"-кнопкодавов
      Арахамия рассказал, как Зеленский отреагировал на "слуг"-кнопкодавов / Getty Images

      Вопрос кнопкодавства двух нардепов от "Слуги народа" обсудят на заседании фракции. Однако главе государства такие действия представителей президентской политической силы, очевидно, очень не понравились.

      Так, Владимир Зеленский "почти" никак не реагировал, об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "УНИАН".

      Смотрите также: Депутат от "Слуги народа" решил выругать коллегу-кнопкодава и снял это на видео

      Он отметил, что на следующей неделе (после 16 сентября – 24 канал) планируется заседание фракции. Там и обсудят вопросы кнопкодавства.

      Если пропустить маты – не было,
      – сказал, шутя, Арахамия о реакции Зеленского.

      Председатель фракции подчеркнул, что не видит причин для неперсонального голосования со стороны депутатов фракции. По его словам, на сегодня есть необходимые голоса для принятия решений.

      Кто они – первые кнопкодавы новой Рады?

      Пока здесь "лидируют" из фракции "Слуга народа". На кнопкодавстве поймали уже двух нардепов – депутатов-мажоритарщиков Сергея Литвиненко и Елену Копанчук. Литвиненко кнопкодавил 3 сентября за своего коллегу александра Сечка. Копанчук попалась на кнопкодавстве в парламенте 11 сентября. Народная избранница проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

      Но это еще не все. Кроме того, в Верховной Раде IX созыва 10 сентября на горячем поймали еще одного кнопкодава – им стал внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.

      Как теперь будут наказывать кнопкодавов?​
      Верховная Рада 3 сентября большинством голосов поддержала включение в повестку дня второй сессии проекта закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата и направила его в Конституционный суд. Одним из таких оснований и является зафиксированный факт кнопкодавства, если это докажет суд. За это проголосовало 240 нардепов фракции "Слуга народа".

      В то же время заместитель спикера парламента и представитель Зеленского Руслан Стефанчук уже обнародовал законопроект-наказание для кнопкодавов. Глава государства в нем предлагает штрафовать депутатов на сумму около 50-85 тысяч гривен.

      blog_ava
      Рада отсрочила штрафы для евроблях
      сегодня
      2403
      Теги: Новости политики Новости Украины Кнопкодавство Верховная Рада Владимир Зеленский Слуга народа Давид Арахамия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      По следам "Русофилов": в Болгарии задержали российского шпиона
      сегодня , 15:05 По следам "Русофилов": в Болгарии задержали российского шпиона
      Блог Медіа 8
      Как стоит наказывать кнопкодавов в Раде: опрос
      сегодня , 14:57 Как стоит наказывать кнопкодавов в Раде: опрос
      19
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      11 сентября , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      861
      На що українці найбільше витрачають гроші: статистика
      сегодня , 12:10 На що українці найбільше витрачають гроші: статистика
      Артем Овдієнко 1073
      Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать
      сегодня , 11:10 Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать
      Яніна Ткачук 16854
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук