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      Заплатят чуть меньше, – Разумков назвал размер штрафа для кнопкодавов из "Слуги народа"

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      Разумков назвал сумму штрафа, который заплатят кнопкодавы из "Слуги народа"
      Разумков назвал сумму штрафа, который заплатят кнопкодавы из "Слуги народа" / 24 канал

      В "Слуге народа" предлагали штрафовать нардепов-кнопкодавов на сумму от 50 тысяч гривен. Однако нарушители из этой фракции заплатят чуть меньше.

      Кнопкодавство надо наказывать серьезными штрафами, на этом отметил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Цензон.НЕТ".

      Это интересно: Если пропустить маты, – Арахамия о реакции Зеленского на кнопкодавство "слуг народа"

      Он добавил, что "двое людей из партии "Слуга народа" допустили очень серьезную ошибку". Спикер имеет в виду "слуг" Сергея Литвиненко и Елену Копанчук, которых и поймали на кнопкодавстве. По словам Разумкова, свою ошибку нарушители уже поняли.

      Мы говорили, что штраф должен быть от 40-50-80 тысяч гривен, но они заплатят чуть меньше – 40 тысяч гривен,
      – добавил он.

      Отметим, заместитель спикера парламента и глава президента в Раде Руслан Стефанчук предлагает штрафовать нардепов за кнопкодавство на сумму от 50 до 85 тысяч гривен. Предполагается, что за голосованием нардепов будет следить и обнаруживать кнопкодавов Аппарат Рады.

      Кого из нардепов поймали на кнопкодавстве?

      Пока здесь "лидируют" из фракции "Слуга народа". На кнопкодавстве поймали уже двух нардепов – депутатов-мажоритарщиков Сергея Литвиненко и Елену Копанчук. Литвиненко кнопкодавил 3 сентября за своего коллегу Александра Скичко. Копанчук попалась на кнопкодавстве в парламенте 11 сентября. Народная избранница проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

      Но это еще не все. Кроме того, в Верховной Раде IX созыва 10 сентября на горячем поймали еще одного кнопкодава – им стал внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев.

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Кнопкодавство Штрафы Слуга народа Дмитрий Разумков
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