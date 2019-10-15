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      Разумков анонсує нардепам жорсткіше покарання за прогули

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      Разумков розповів, як варто карати прогульників
      Разумков розповів, як варто карати прогульників / 24 канал

      Необхідні зміни в Конституцію, щоб позбавляти мандатів народних депутатів за прогули засідань. Наразі такого механізму в законодавстві немає.

      Єдине покарання для нардепів у цьому випадку – позбавляти прогульників заробітної плати. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, пише "РБК-Україна".

      Цікаво: Заплатять трохи менше, – Разумков назвав розмір штрафу для кнопкодавів зі "Слуги народу"

      Саме таке покарання передбаючать зміни, за які голосуватимуть нардепи.

      В подальшому, я сподіваюсь, що нам вдасться змінити законодавство. Якщо депутати будуть займатися іншими справами, то нехай ними займаються,
      – пояснив спікер.

      Разумков пояснив, що "треба буде вносити зміни для того, щоб народні депутати втрачали свій мандат"

      "Їх (народних депутатів – 24 канал) за Кодекс законів про працю позбавити посади неможливо. Виключний перелік, чому людина перестане бути народним депутатом, передбачена в Конституції. прогули поки, на жаль, там не вказані", – додав він.

      Які ще покарання хочуть запровадити для нардепів

      3 вересня Верховна Рада включила до порядку денного проєкт закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата. Документ пропонує забирати в депутата мандату, якщо суд встановить, що політик голосував у Раді за іншого.

      Крім того, у Раді планують штрафувати нардепів за кнопкодавство на суму від 50 до 85 тисяч гривень. Згідно з цим проєктом закону, який запропонував заступник спікера парламенту і представник президента в Раді Руслан Стефанчук, за голосуванням нардепів стежитиме і виявлятиме кнопкодавів Апарат Ради.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Законодавство Верховна Рада Дмитро Разумков Конституція
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