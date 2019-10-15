Разумков анонсує нардепам жорсткіше покарання за прогули

Необхідні зміни в Конституцію, щоб позбавляти мандатів народних депутатів за прогули засідань. Наразі такого механізму в законодавстві немає.

Єдине покарання для нардепів у цьому випадку – позбавляти прогульників заробітної плати. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, пише "РБК-Україна".

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Саме таке покарання передбаючать зміни, за які голосуватимуть нардепи.

В подальшому, я сподіваюсь, що нам вдасться змінити законодавство. Якщо депутати будуть займатися іншими справами, то нехай ними займаються,

– пояснив спікер.

Разумков пояснив, що "треба буде вносити зміни для того, щоб народні депутати втрачали свій мандат"

"Їх (народних депутатів – 24 канал) за Кодекс законів про працю позбавити посади неможливо. Виключний перелік, чому людина перестане бути народним депутатом, передбачена в Конституції. прогули поки, на жаль, там не вказані", – додав він.

Які ще покарання хочуть запровадити для нардепів

3 вересня Верховна Рада включила до порядку денного проєкт закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата. Документ пропонує забирати в депутата мандату, якщо суд встановить, що політик голосував у Раді за іншого.

Крім того, у Раді планують штрафувати нардепів за кнопкодавство на суму від 50 до 85 тисяч гривень. Згідно з цим проєктом закону, який запропонував заступник спікера парламенту і представник президента в Раді Руслан Стефанчук, за голосуванням нардепів стежитиме і виявлятиме кнопкодавів Апарат Ради.