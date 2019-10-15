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      Разумков анонсирует нардепам более жесткое наказание за прогулы

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      Разумков рассказал, как стоит наказывать прогульщиков
      Разумков рассказал, как стоит наказывать прогульщиков / 24 канал

      Необходимые изменения в Конституцию, чтобы лишать мандатов народных депутатов за прогулы заседаний. Пока такого механизма в законодательстве нет.

      Единственное наказание для нардепов в этом случае – лишать прогульщиков заработной платы. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет "РБК-Украина".

      Интересно:Заплатят чуть меньше, – Разумков назвал размер штрафа для кнопкодавов из "Слуги народа"

      Именно такое наказание предполагают изменения, за которые будут голосовать нардепы.

      В дальнейшем, я надеюсь, что нам удастся изменить законодательство. Если депутаты будут заниматься другими делами, то пусть ими занимаются,
      – пояснил спикер.

      Разумков пояснил, что "надо будет вносить изменения для того, чтобы народные депутаты теряли свой мандат"

      "Их (народных депутатов – 24 канал) по Кодексу законов о труде лишить должности невозможно. Исключительный перечень, почему человек перестанет быть народным депутатом, предусмотрен в Конституции. Прогулы пока, к сожалению, там не указаны", – добавил он.

      Какие еще наказания хотят ввести для нардепов

      3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня проект закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата. Документ предлагает забирать у депутата мандата, если суд установит, что политик голосовал в Раде за другого.

      Кроме того, в Раде планируют штрафовать нардепов за кнопкодавство на сумму от 50 до 85 тысяч гривен. В связи с этим проектом закона, который предложил заместитель спикера парламента и представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, за голосованием нардепов будет следить и выявлять кнопкодавов Аппарат Рады.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Законодательство Новости политики Верховная Рада Конституция Дмитрий Разумков
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