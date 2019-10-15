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      Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков

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      Как депутатов будут наказывать за прогулы и безделье
      Как депутатов будут наказывать за прогулы и безделье / Коллаж 24 канала

      Григорий Суркис, Юлия Левочкина, Вадим Рабинович и многие другие депутаты приняли участие лишь в 1% голосований в августе-сентябре этого года. Такую информацию обнародовал Комитет избирателей Украины. Чтобы побудить депутатов работать в парламенте, в сессионный зал внесен законопроект, которым предлагается лишать их части зарплаты за прогулы.

      В каких случаях и на сколько будут штрафовать депутатов за прогулы – разбиралась журналистка 24 канала.

      Наказать гривной

      Депутат имеет не только права, но и обязанности. Правда, кое-кто из избранников часто об этом забывает. Хотя, согласно закону "О статусе народного депутата", избранник должен присутствовать в парламенте, лично участвовать и голосовать на пленарных заседаниях ВРУ и ее органов. На практике же часто бывает так: зарегистрировались, например, 300 депутатов – и в то же время парламентский зал почти пуст.

      Мнение: Разумков анонсирует нардепам более жесткое наказание за прогулы

      Чтобы побороть это позорное явление сейчас Рада рассматривает законопроект о прекращении возмещения депутату расходов, связанных с выполнением его полномочий в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Рады или заседаний комитетов (№ 1035-2). В нем отмечается следующее: если депутат прогулял более половины заседаний, ему не возмещают средства, которые выдаются на выполнение депутатских полномочий.

      депутати-прогульники, пуста Рада
       Депутаты должны ходить на работу / Фото 24 канала

      Анализируя эту норму политолог, глава центра "Эйдос" Виктор Таран объясняет, что подразумевается под понятием "выполнение депутатских полномочий". По информации политолога, депутаты по сути получают двойную зарплату. Одна – оклад, вторая – на возмещение депутатских расходов (приемная народного избранника, закупка канцтоваров, аренда квартиры и т.п). За эти расходы они, по сути, не отчитываются и используют деньги по своему усмотрению. Есть и такие, кто воспринимает их как вторую часть зарплаты. Именно этих средств законопроект предлагает лишать за прогулы.

      Изначально хотели дисциплинировать депутатов-прогульщиков и наказывать их финансово. Если депутат пропустил треть заседаний за месяц и более половины заседаний комитетов за этот же период – он лишается возмещения,
      – уточняет парламентский аналитик движения "Честно" Дмитрий Черетун.

      Перехитрить законопроект

      Эксперты оценивают эту инициативу положительно. Если КЗоТ (Кодекс законов о труде) наказывает "копейкой" работников компаний, заводов, то почему для депутатов должны быть исключения? Это абсолютно нормальная практика. Правда, эксперты, которые знают как работает эта система изнутри, очень сомневаются, что на практике кого-то накажут.

      В законопроекте написано – пропуск пленарных заседаний без уважительных причин. А уважительная причина – встреча с избирателями, выезд на округ, работа в партии... Кого наказывать, когда есть такое оправдание?
      – спрашивает Виктор Таран.

      В то же время, политолог приводит конкретный пример. Есть такой депутат Дмитрий Гурин – в прошлом месяце он прогулял больше всего часов. Потом написал в Фейсбуке, что его не было на заседаниях Рады, потому что работал над законом о столице, и фракция разрешила временно не посещать заседания.

      депутати, робота парламенту
      В парламенте нужно работать, а не прятаться от журналистов / Фото 24 канала

      По убеждению народного избранника, он занимался делами, поэтому не должен был ходить в сессионный зал. Вот конкретный пример, как можно обойти "штрафные санкции".

      Кстати: Депутатов будут увольнять за кнопкодавство и прогулы: Рада сделала первый шаг

      "Очень сомневаюсь, что в случае принятия законопроекта он заработает на практике", – убежден Таран.

      Карточки заменит кнопка

      И еще одна новация законопроекта касается регистрации. Сейчас это происходит так: вставил депутат в слот карточку – зарегистрировался на заседании. Как следствие, в парламентском зале было несколько человек, которые регистрировались и за себя, и за других. То есть, в зале фактически насчитывалось 50 депутатов, но табло показывало, например, цифру "300". Авторы документа хотят заменить процесс регистрации: вместо вставления карточки нужно будет нажать кнопку "за".

      Регистрация будет осуществляться следующим образом: депутат нажал на кнопку "за" – зарегистрировался в Раде. Но у нас существует кнопкодавство и это проблему не решает. Эта новация спорная,
      – считает Дмитрий Черетун.

      Еще одно изменение, которое ожидает депутатов в случае принятия законопроекта – начисление народному избраннику оклада только если он принял участие хотя бы в 70% голосований. Речь идет именно о голосовании при принятии решений ВРУ на каждом пленарном заседании.

      новий законпро прогульників у Раді, дупутати-прогульники
      Депутаты любят на рабочем месте хвастаться нарядами / Фото 24 канала

      Раньше часто депутат приходил в Раду, регистрировался, и потом его никто не видел. Теперь избранник должен будет не только приходить и регистрироваться, но и голосовать в течение дня. То есть речь идет о 70% голосований за одно заседание. Только в таком случае ему начислят зарплату за заседание. Если депутат пришел и "тусуется" в кулуарах или буфете – ему оклад за этот день не начислят. Хочешь зарплату – должен голосовать.

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      По мнению Виктора Тарана, законопроект правильный, но нынешний его вариант имеет больше популистский характер, поскольку не направлен на решение проблемы.

      Депутаты-прогульщики и дальше это будут делать, но с объяснением, мол, активно работали. А избиратели будут думать, что депутатов наказывают штрафами. Но сомневаюсь, что кого-то будут штрафовать: обосновать можно что угодно,
      – убежден Таран.

      Вместе с тем, эксперт уверен, что сейчас избирателей больше интересуют изменения в КЗоТ, которые коснутся миллионов украинцев, а не только 420 депутатов.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Публикации Новости Украины Новости политики Слуга народа Законодательство Статьи Верховная Рада Штрафы Дорогие депутаты Кнопкодавство
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