Скільки відсотків українців хочуть виїхати за кордон: космічні цифри
Згідно з результатами дослідження, 35% – а це кожен третій українець – прагне покинути країну заради роботи за кордоном.
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А от в Херсоні та Полтаві – навпаки. Показник охочих їхати працювати за межі України найменший.
Рейтинг охочих поїхати працювати за межі України
Половина з тих, хто таки бажає поїхати мотивує це матеріальними потребами сім'ї. Майже третина вбачає у роботі за кордоном спосіб самореалізації.
27% українців вбачає у роботі за кордоном спосіб самореалізації
А кожен п'ятий прагне виїхати з України на заробітки, бо не вірить у майбутнє батьківщини.
Дані: соціологічна група "Рейтинг".
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