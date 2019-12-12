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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Скільки відсотків українців хочуть виїхати за кордон: космічні цифри

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      Згідно з результатами дослідження, 35% – а це кожен третій українець – прагне покинути країну заради роботи за кордоном.

      Найвищий цей показник у західному регіоні України. У ЛуцькуЮ Івано-Франківську, Чернівцях, Рівному таки прагнення виразили 40%.

      Цікаво! На скільки впав рейтинг Зеленського та Гончарука: вражаюча статистика

      А от в Херсоні та Полтаві – навпаки. Показник охочих їхати працювати за межі України найменший.


      Рейтинг охочих поїхати працювати за межі України 

      Половина з тих, хто таки бажає поїхати мотивує це матеріальними потребами сім'ї. Майже третина вбачає у роботі за кордоном спосіб самореалізації.


      27% українців вбачає у роботі за кордоном спосіб самореалізації

      А кожен п'ятий прагне виїхати з України на заробітки, бо не вірить у майбутнє батьківщини.

      Дані: соціологічна група "Рейтинг".

      Повний випуск "Вєсті.UA" дивіться тут.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Статистика Заробітчани
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