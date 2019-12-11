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      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді

      381 Читать новость на русском
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA"за 11 грудня – під час саміту у Парижі Зеленський мав особисту зустріч з Путіним. А вже на наступний день стало відомо, що серіал "Слуга народу" транслюватимуть у Росії. Збіг? Ні. Нардепи не дають українцям сумувати. Кожного дня у Раді нова розважальна програма.

      Також у випуску:

      Скільки українців хочуть виїхати закордон.

      Премія для себе улюбленого. 

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 11 грудня 2019:

       

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      Теги: Новини України Новини Росії Володимир Путін Вєсті.UA Володимир Зеленський
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