Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA"за 11 грудня – під час саміту у Парижі Зеленський мав особисту зустріч з Путіним. А вже на наступний день стало відомо, що серіал "Слуга народу" транслюватимуть у Росії. Збіг? Ні. Нардепи не дають українцям сумувати. Кожного дня у Раді нова розважальна програма.
Також у випуску:
Скільки українців хочуть виїхати закордон.
Премія для себе улюбленого.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 11 грудня 2019:
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