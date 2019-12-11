Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA"за 11 грудня – під час саміту у Парижі Зеленський мав особисту зустріч з Путіним. А вже на наступний день стало відомо, що серіал "Слуга народу" транслюватимуть у Росії. Збіг? Ні. Нардепи не дають українцям сумувати. Кожного дня у Раді нова розважальна програма.

Також у випуску: Скільки українців хочуть виїхати закордон. Премія для себе улюбленого. Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 11 грудня 2019: