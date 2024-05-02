Пока нет точной информации о типе оружия, которым нанесли удар. Предположительно, это были КАБы. Однако известно, что во время удара дети были в спортивном клубе.

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Синегубов о последствиях обстрела Дергачей

Последствия российского обстрела управляемыми авиабомбами по гражданским зданиям. Два попадания, одно из них – возле спортивного клуба, другое – в землю. Всего в результате российского удара пострадали 8 детей и 1 пожилой мужчина. Среди пострадавших двое 11-летних, двое 12-летних детей и два ребенка 13 и 15 лет. Состояние средней тяжести,

– написал он.

У одного мальчика острая реакция на стресс, у другого зафиксировали легкие травмы – к счастью, он не нуждается в госпитализации. Пострадал и 75-летний мужчина, ему оказали помощь на месте.

"Неприкрытый террор среди белого дня в отношении детей и пожилых людей. Ни одного военного объекта рядом!" – подчеркнул глава ОВА.

Как заметил Синегубов, оснований для эвакуации города Дергачи нет.

Что известно об обстреле Дергачей

Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. Били и по частным домам.

В полиции области сообщили, что на территории предприятия, к счастью, было попадание в землю. В ином случае жертв могло бы быть больше. Но в спортклубе пострадали дети. Открыто производство по факту нарушения законов и обычаев войны.