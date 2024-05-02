Оккупанты цинично ударили по городу среди дня, около 16:00. Было зафиксировано попадание в землю на территории предприятия, где также начался пожар.

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Счастье, что КАБ попал в мягкую землю, а не попал прямо в дом, потому что последствия были бы катастрофическими,

– рассказал руководитель городской администрации Вячеслав Задоренко.

Раненые дети

Следователи уже открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

В спортивном клубе получили ранения шестеро детей. Четверо из них имеют травмы средней тяжести, двое – получили легкие телесные повреждения,

– сообщили в полиции региона.

Также был ранен 75-летний мужчина, однако он отказался от госпитализации. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники, сотрудники ГСЧС.

В 17:40 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших детей увеличилось до 8: у одного из мальчиков острая реакция на стресс, у другого – легкие повреждения.

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Что известно об ударе по Харьковщине