Окупанти цинічно вдарили по місту серед дня, близько 16:00. Було зафіксоване влучання у землю на території підприємства, де також зайнялася пожежа.

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Поранені діти

В спортивному клубі отримали поранення шестеро дітей. Четверо з них мають травми середньої тяжкості, двоє – отримали легкі тілесні ушкодження,

– повідомили в поліції регіону.

Також був поранений 75-річний чоловік, проте він відмовився від госпіталізації. На місце події також виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.