На жаль, внаслідок удару є постраждалі, серед яких багато дітей. В Харківській ОВА розповіли деталі.

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Окупанти атакували Дергачі

Останнім часом Харків постійно перебуває під атакою окупаційних військ. Так, в четвер, 2 травня, ворог знову вдарив по місту в Харківській області. Власне, під ударом опинилися Дергачі.

Близько 16 години Повітряні сили України попередили про рух КАБу в напрямку Харкова. В Харківській ОВА одразу попрохали жителів міста та району перебувати в укриттях.

Згодом очільник місцевої ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупаційне військо вдарило по цивільній інфраструктурі у Дергачах Харківського району.

Про ситуацію розповіли і в Дергачівській МВА.

"Внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі та приватним будинкам поранення отримали четверо дітей 8-ми, 9-ти, 14-ти і 16-ти років, а також чоловік 76-ти років", – розповіли там. Однак очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко також наголосив, що це інформація попередня, а додаткові обставини ще уточнюються.

О 16:31 він повідомив, що існує загроза повторних ударів КАБами.

Невдовзі Синєгубов розповів деталі про постраждалих внаслідок атаки ворога та їх стан.

За його словами, станом на 16:38 внаслідок ворожих ударів КАБами по Дергачах, на жаль, 7 людей отримали поранення, 6 із них – діти. Він зазначив, що 2 з дітей отримали легкі поранення кінцівок, 4 – середньої тяжкості. Відомо, що всіх потерпілих госпіталізували. Також він зазначив, що 75-річному чоловіку допомога буда надана на місці.