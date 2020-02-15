Чому російська гречка витісняє українську: як розпізнати вітчизняну крупу

Останні роки в Україні більш ніж удвічі зменшилась кількість полів засіяних гречкою. Через це ми змушені імпортувати цю крупу. Таким чином на вітчизняних прилавках почала з'являтись російська гречка, розфасована, здебільшого, в Казахстані.

Скільки російської гречки на наших прилавках та як її відрізнити від вітчизняної, – роз'ясняють журналістці 24 каналу аграрії.

Невтішна статистика

Згідно з офіційною статистикою, в 2019 році в Україні було засіяно 54 тисячі гектарів під гречку, у 2018 році – 108, 2017 році – 186, а в 2016 році – 220. Якщо порахувати, то з одного гектара збирають в середньому одну тонну гречки.

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Через те, що останні роки кількість площ, засіяних цією крупою лише зменшувались, ми змушені імпортувати крупу з інших країн аби забезпечити потреби споживачів. Протягом року українці з'їдають мінімум 80-90 тисяч тон гречки. Таким чином, для забезпечення потреб українців гречаною крупою нам в середньому не вистачає від 10 до 20 тисяч тон.



В Україні продають російську гречку / Фото 24 каналу

Голова міжнародної асоціації виробників та переробників гречки Микола Малієнко знає про ситуацію з гречкою і каже, що їх асоціація вже кілька років поспіль звертається до влади, щодо врегулювання необмеженого імпорту в Україну гречаної крупи з республіки Казахстан.

Казахи хоч і вирощують гречку, проте не у великій кількості: їх врожаї задовольняють власні потреби. Здебільшого в цій країні переробляють російську гречку на крупу, яка експортується з Казахстану до України,

– зазначає Микола Малієнко.

Розпізнати вітчизняну крупу

Щоправда, імпортна гречка за своїми споживчими та смаковими якостями гірша за українську.

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Не дуже хорошу якість імпортної гречки Микола Малієнко пояснює тим, що вона, по-перше, переробляється на потужностях, які не настільки сучасні як у нас. По-друге, якість сировини тобто зерна гречки суттєво гірша за українську.

Гречка, яка потрапляє в Казахстан, родом з Алтайського краю, де значно коротший світловий день, тому рослини, які там вирощуються, отримують меншу кількість позитивних температур. Тобто вони вирощуються в тих умовах, де отримати якісне зерно гречки просто фізично неможливо,

– зазначає Малієнко.

Підтверджують той факт, що імпортне зерно гречки по всім показникам поступається українському й дослідження, проведені аграріями разом зі ЗМІ. За їх результатами – російський продукт виробляється з порушенням технології тому імпортна крупа за 9-ма з 12-ти показників не відповідає стандартам якості.

Щоправда, в Росії гречку ще вирощують в Краснодарському краї, і вона значно кращої якості за алтайську. Проте ця крупа йде на вітчизняний ринок, а от експортується до України саме не дуже якісна алтайська.

Смакує лише українська

Ну а тим, хто бажає споживати якісну вітчизняну крупу, варто навчитись відрізняти її від іноземної. Передовсім треба звернути увагу як вона виглядає тобто взяти і розкласти на папері та уважно роздивитись. В ній може бути багато включень чужорідного або чорного необробленого зерна.

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Бажаючим купити українську гречку також потрібно звертати увагу на запах. Вітчизняна крупа має приємний аромат, характерний саме для неї. Як правило, в українських великих супермаркетах гречка, що продається на вагу, вірогідіше за все, – іморт. Щоправда, сьогодні російсько-казахську крупу наші фабрики теж фасують тому 100% гарантії, що дорога крупа, то вітчизняна, на жаль, ніхто не дасть. Коштує крупа на вагу в середньому 27 гривень за кіло. Натомість фасована обійдеться в 35- 45 гривень за кілограм.



Українці з року в рік менше сіють гречки / Фото 24 канал

Тож постає питання – чому вітчизняні фермери перестали сіяти гречку, адже в продажу вона не така вже й дешева. Микола Малієнко переконує, що все через економічну недоцільність вирощування цієї культури.

Це нішева культура, якою здебільшого займається дрібні аграрії. Зрозуміло, гречка – погодозалежна культура, вона не гарантує отримання 3-4 тони зерна з гектара. Фермер може отримати врожай зерна гречки від 10 до 20 центнерів з гектару, а 10 центрів це тонна. Проте імпортна заходить в Україну по ціні в 10,50 гривень за кілограм. Така її низька вартість явно не спонукає українських фермерів її сіяти. Останні роки гречку сіяли ті аграрії, у кого щось не склалось. Тобто пересівали поля після втрати посіву.

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Нестабільність економічної ситуації також не спонукає наших аграріїв сіяти гречку. Зараз ціна за тону зерна гречки в межах 14 тисяч. Але ж через те, що ринок не регульований і дрібного та середнього аграрія ніхто не захищає, останній не ризикує сіяти цю культуру.