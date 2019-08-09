Чому хліб дорожчає, незважаючи на рекордний врожай зернових

Минулого року українські аграрії зібрали рекордні 70 мільйонів тон зернових. Таким чином вдалось оновити попередній максимум на 4 мільйони тонн. Водночас, ціни на хліб не лише не зменшувались, а навпаки – зростали. Чому так відбувається – експерти розповіли журналістці 24 каналу.

Дорогий соціальний

Протягом перших шести місяців поточного року хлібний кошик в Україні подорожчав на 9%: з 70,2 гривні у грудні 2018 року до 76,6 гривні у червні 2019 року. Такі дані наводить Державна служба статистики.

Що входить до складу хлібного кошика? Кілограм хліба пшеничного з борошна вищого і першого ґатунків, житнього хліба та півкіло батону.

Тож, зростання ціни на хліб майже втричі випереджає споживчу інфляцію, яка в першому півріччі складала 3,6%. Так, протягом минулого року червень до червня ми мали 9 % інфляції, а хліб за цей же період подорожчав на 21%. В 2017 році інфляція склала 13,7%, а хліб здорожчав на 24%.

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За 6 місяців цього року ми мали зростання вартості хліба в середньому на 9%. Чорний хліб дорожчав швидше за білий. Водночас, більш дешевий хліб (з борошна першого ґатунку) дорожчав швидше, ніж з борошна вищого сорту. Ці тенденції зберігатимуться до кінця року,

– зазначає голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олесій Дорошенко.

Врожай хороший, але…

Минулого року Україна зібрала 70 мільйонів тонн зернових. Це був рекорд для наших аграріїв. Водночас, ранніх зернових та зернобобових зібрали 34,5 мільйона тонн. Станом на 7 серпня 2019 року Мінагрополітики повідомляє, що зернових і зернобобових культур вже зібрано 35,6 мільйона тонн. Як бачимо, врожаї у нас вельми непогані.

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Ціна на пшеницю другого та третього класу за зовнішньоекономічними контрактами має тенденцію до зростання для поставок у серпні-грудні 2019,

– каже завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки" Ольга Бондар.

Незважаючи на гарний врожай, ціни на хліб продовжують зростати. На думку виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, не варто прив'язувати наші фантастичні здобутки на сільськогосподарській ниві до ціни на хліб. Це різні речі.

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На думку експерта, є велика різниця між процесами, що відбуваються на світових ринках зерна, де ціна трошки росте, і тим, що робиться в Україні. У нас багато років поспіль держава жорстко контролювала вартість соціальних сортів. Дорегулювались до того, що рентабельність продукту складала мінус 10-15%. Щоправда, хлібопекарі перекривали видатки за рахунок вартості булочок, печива тощо. Водночас, соціальний хліб був дешевим, хоч і мав від'ємну рентабельність. Після того, як держава відпустила регулювання на соціальні сорти хліба, виробники поступово почали повертати рентабельність.

Ціновий прогноз

Зростанню попиту на продовольчу пшеницю сприятиме й укріплення гривні.

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Ольга Бондар розповідає, що з початку 2019 року гривня демонструє сильне укріплення по відношенню до долара США (9,1%). Щоправда, восени, на думку багатьох фінансових аналітиків, і згідно з курсом гривні, що закладений до державного бюджету (29,4 грн за долар), вартість гривні має знизитися.

Продовольчою пшеницею цікавитимуться як експортоорієнтовані компанії, так і переробники на внутрішньому ринку, що у свою чергу стимулюватиме зростання цін на борошно і хліб,

– додає Ольга Бондар.



Хороший врожай – не привід для зниження цін на хліб / Фото 24 каналу

Прогнозує подальше зростання цін і Олексій Дорошенко. На його думку, до кінця поточного року хліб ще подорожчає на 6-9% через те, що зараз є світовий тренд до росту вартості зерна. Частково зростання відбувається за рахунок укріплення гривні. Також вартість хліба зростає через внутрішні причини, яких багато.

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Олег Пендзин теж вважає, що незалежно від того, що робитиметься на світовому ринку, в Україні хліб дорожчатиме в рік в середньому на 20-21% щороку.