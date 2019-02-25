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      В яких регіонах України найдешевший хліб

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      В яких регіонах України найдешевший хліб
      В яких регіонах України найдешевший хліб / Фото з соціальних мереж

      В Україні найдешевший хліб продають на Одещині, а от найдорожчий у Києві. Відтак за столичний хлібний кошик доведеться викласти 95 гривень, тоді як в Одеській області – 63 гривні.

      Варто зазначити, що у Київській області ціна трохи менша, ніж у столиці, та складає 81 гривню. Такі дані оприлюднив директор асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook.

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      Окрім Одеської області, дешевий хліб можна придбати у Миколаївській, Дніпропетровській та Луганській областях. Там хлібний кошик коштує від 64 до 65 гривень.

      З чого складається хлібний кошик?Хлібний кошик містить кілограм пшеничного хліба з борошна вищого ґатунку, пшеничного хліба з борошна першого ґатунку, житнього хліба та пів кілограма батону.

      На споживчому ринку у січні 2019 ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Тоді, як ціни на фрукти, молоко та молочні продукти, продукти переробки зернових, масло та хліб зросли на 4,7% – 0,9%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%: а саме на тютюнові вироби – на 2,0%, алкогольні напої – на 0,5%.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Гроші Ціни Тютюн Алкоголь Зерно
      Джерело: 24 Канал
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