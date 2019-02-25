В каких регионах Украины самый дешевый хлеб

В Украине самый дешевый хлеб продают в Одесской области, а вот самый дорогой в Киеве. Так за столичную хлебную корзину придется выложить 95 гривен, тогда как в Одесской области – 63 гривны.

Стоит отметить, что в Киевской области цена немного меньше, чем в столице, и составляет 81 гривну. Такие данные обнародовал директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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Кроме Одесской области, дешевый хлеб можно купить в Николаевской, Днепропетровской и Луганской областях. Там хлебная корзина стоит от 64 до 65 гривен.

Из чего состоит хлебная корзина?

Хлебная корзина содержит килограмм пшеничного хлеба из муки высшего сорта, пшеничного хлеба из муки первого сорта, ржаного хлеба и пол килограмма батона.

На потребительском рынке в январе 2019 цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Тогда как цены на фрукты, молоко и молочные продукты, продукты переработки зерновых, масло и хлеб выросли на 4,7% – 0,9%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, а именно на табачные изделия – на 2,0%, алкогольные напитки – на 0,5%.