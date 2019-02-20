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      Катерина Петренко

      "Укрзалізниця" хоче підняти вартість квитків удвічі: чи стануть перевезення конкурентними?

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      "Укрзалізниця" знову піднімає ціни на проїзд
      "Укрзалізниця" знову піднімає ціни на проїзд / Фото з внутрішніх джерел

      "Укрзалізниця" цьогоріч підвищить тарифи на пасажирські перевезення на 25%. А загалом, аби зробити перевезення прибутковими, планує підняти вартість проїзду в 2 рази. Чи конкурентними будуть залізничні перевезення?

      Про це йдеться в аналітиці громадського об'єднання "Залізниця без корупції", що моніторить корупціогенні фактори в системі публічних закупівель "Укрзалізниці".

      Читайте також: "Укрзалізниця" платить більше: за якими цінами купують локомотиви і поїзди у світі

      Для порівняння "Залізниця без корупції" обрала основні маршрути, які сполучають столицю з обласними центрами. І порівняли вартість залізничних квитків з вартістю проїзду автотранспортом.

      Вартість та час проїзду, ціни станом на початок лютого-2019

      У чому переваги поїзда над автобусом?

      За нинішніми цінами проїзд звичайним поїздом в плацкартному вагоні – в середньому на 50 відсотків дешевший, ніж проїзд автобусом. Проте час в дорозі буде трохи довшим. Середній час маршруту звичайного поїзда на годину довший за проїзд автобусом.

      На користь плацкартного вагону, окрім низької ціни, також грають наявність першочергових зручностей і значно більший простір ніж в автобусах. Проте комфорт в плацкартних поїздах далеко не всім до смаку.

      На боці автобусних перевезень – значно більша частота рейсів і можливість підбирати зручний час відправлення під свої плани.

      В купейному вагоні пасажирського поїзда середня вартість проїзду на 10 відсотків дешевша, від автобусу. Час в дорозі так само в середньому на годину довший за поїздку автобусом, але тут ви отримуєте значно кращий комфорт порівняно з плацкартним вагоном.


      Вартість квитків на звичайні поїзди/автобуси

      Переваги і недоліки швидкісних поїздів над автобусами

      За мандрівку другим класом в швидкісному поїзді ви заплатите майже так само, як і в купейному вагоні звичайного поїзду чи в автобусі. Але швидкість вашої поїздки буде значно вищою: час руху швидкісного поїзда на 2 години менший, за поїздку автобусом і на 3 години – звичайним пасажирським потягом.

      Щоправда, замість власної полиці купейного вагону ви отримаєте крісло і достатньо населений вагон. Але простору і зручностей все одно більше, аніж в комфортному автобусі.

      Недоліком швидкісних поїздів є те, що вони курсують по обмеженому переліку маршрутів. Тому не завжди є можливість скористатися цим видом послуг. Якщо ви забажаєте місце в першому класі швидкісного поїзду, то заплатити доведеться на 50 відсотків більше. Але отримуєте підвищений комфорт і все ту ж швидкість поїздки.


      Вартість квитків на швидкісні потяги/автобуси

      А як щодо батлу прискорених поїздів і автобусів?

      На залізниці є й найдорожчий вид перевезень – поїзди класу люкс або фірмові. Вартість проїзду в таких поїздах на 40-220% дорожче від поїздки автобусом (залежно від типу вагона).

      Проте, якщо вам не шкода заплатити 1300 гривень за проїзд до Одеси чи Івано-Франківську, то ви отримаєте фірмовий поїзд, спальний вагон і відповідну атмосферу. Щоправда час в дорозі буде значно довшим від швидкісного поїзда. Лише за окремими маршрутами люксові поїзди випереджають автобуси.


      Вартість квитка на прискорені поїзди/автобуси

      Що буде з конкурентоспроможністю після підвищення?

      Анонсоване підвищення вартості проїзду в поїздах цього року в розмірі 25 відсотків, найімовірніше, кардинально не вплине на баланс сил між автобусними і залізничними перевезеннями. Звісно багато чого залежить від цін на паливо, оскільки вартість квитків в міжміських автобусах значно мобільніша від залізничних тарифів.

      На боці залізниці залишаються найшвидший і найдешевший варіанти. Автобусні перевезення будуть більш привабливими для тих, кому важлива можливість обрати зручний час для відправлення.

      Проте, якщо уявити, що вартість квитків на залізничних маршрутах все ж зросте в 2 рази, для беззбитковості цього виду перевезень, як зазначають в "УЗ", то ми отримаємо повільні плацкартні вагони за ціною автобусу з дуже специфічним сервісом. І більш комфортні поїзди, вартість квитків яких наближатиметься до авіасполучення. За таких умов залізниця однозначно програє битву за ринок пасажирських перевезень не тільки автобусам, а й літакам.

      Читайте також: Експерт розповів про причини зниження обсягів перевезень на ''Укрзалізниці''

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      сьогодні
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      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Публікації Ціни Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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