Бракує локомотивів: експерти б’ють на сполох через зрив збору врожаю, – ЗМІ

Дві профільні асоціації зерновиків публічно заявили про проблеми з перевезенням зерна.

До кінця літа залізниця на півдні України зіткнеться з піковими навантаженнями, що завадить їй вивезти рекордний цього року урожай зерна, про це заявили транспортні експерти і зерновики, повідомляє "5 канал".

Про тривогу вже оголосили аграрії. Дві профільні асоціації зерновиків публічно заявили про проблеми з перевезенням зерна. "Причини традиційні: брак локомотивів і корупція", – повідомляється в сюжеті.

"Не вистачає локомотивної тяги, тобто нічим тягати ці вагони з елеватора в порт. Це найбільша проблема, яка зараз є. Вона, швидше за все, спричинить проблеми для всіх аграріїв", – сказав представник української зернової асоціації Сергій Іващенко.

При цьому, за словами транспортного експерта В'ячеслава Коновалова, "Укрзалізниця" не поспішає кардинальним чином вирішувати питання логістики, в тому числі питання низької пропускної здатності на в'їздах в портах.

"Все, що було зроблено за останній рік – це чиста косметика. А ось щоб вирішити проблему пропускної здатності на в'їздах в портах так принципово, то такого немає", – заявив Коновалов.

Експерти переконані, що зняти напругу, щоб уникнути кризи, все ще можливо. Для цього необхідне усвідомлення масштабу проблеми залізниці, і готовність до створення оперативного штабу, йдеться в матеріалі.