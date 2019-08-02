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      Бракує локомотивів: експерти б’ють на сполох через зрив збору врожаю, – ЗМІ

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      Збір врожаю
      Збір врожаю / lexinform.com.ua

      Дві профільні асоціації зерновиків публічно заявили про проблеми з перевезенням зерна.

      До кінця літа залізниця на півдні України зіткнеться з піковими навантаженнями, що завадить їй вивезти рекордний цього року урожай зерна, про це заявили транспортні експерти і зерновики, повідомляє "5 канал".

      Про тривогу вже оголосили аграрії. Дві профільні асоціації зерновиків публічно заявили про проблеми з перевезенням зерна. "Причини традиційні: брак локомотивів і корупція", – повідомляється в сюжеті.

      "Не вистачає локомотивної тяги, тобто нічим тягати ці вагони з елеватора в порт. Це найбільша проблема, яка зараз є. Вона, швидше за все, спричинить проблеми для всіх аграріїв", – сказав представник української зернової асоціації Сергій Іващенко.

      При цьому, за словами транспортного експерта В'ячеслава Коновалова, "Укрзалізниця" не поспішає кардинальним чином вирішувати питання логістики, в тому числі питання низької пропускної здатності на в'їздах в портах.

      "Все, що було зроблено за останній рік – це чиста косметика. А ось щоб вирішити проблему пропускної здатності на в'їздах в портах так принципово, то такого немає", – заявив Коновалов.

      Експерти переконані, що зняти напругу, щоб уникнути кризи, все ще можливо. Для цього необхідне усвідомлення масштабу проблеми залізниці, і готовність до створення оперативного штабу, йдеться в матеріалі.

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      Теги: Новини України Зерно Укрзалізниця
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