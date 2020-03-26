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      Зеленский рассказал, что будет с ценами на продукты и как будут наказывать спекулянтов

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      Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не допустить роста цен на продукты в регионах страны и заметил: спекулянтам следует ожидать на жесткие меры, которые против них готовит государство.

      Глава государства во время своего традиционного обращения к украинцам рассказал, что 25 марта было совещание с представителями местной власти из разных регионов Украины.

      Основное Зеленский обратился к украинцам из-за вспышки коронавируса в Украине: главное

      Мы понимаем первоочередные потребности всех регионов и круглосуточно работаем, чтобы их обеспечить. Соответствующие задачи обрабатывает Кабинет министров. Часть решений уже принята на предыдущих заседаниях, еще часть примут сегодня (26 марта – 24 канал),
      – отметил Зеленский.

      Обращение Владимира Зеленского к украинцам: видео

      По его словам, сейчас решаются вопросы, касающиеся не только средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, но и работы критически важных объектов в регионах, поддержка малого бизнеса на местах, бесперебойность социальных выплат населению и тому подобное.

      Мы также сделаем все, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах. Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам,
      – сказал украинский лидер.

      Зеленский добавил: он находится в постоянном контакте с областями, а не в "вакууме столичных проблем" и пообещал "позаботиться о каждом регионе нашей большой страны".

      Карантин в Украине: главное

      • По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтвердили 165 случаев заражения коронавирусом.
      • Вирус унес жизни уже 5 человек. Излечилось 4 украинца.
      • Еще трое граждан Украины погибли в результате вируса в Италии.
      • Карантин в Украине продлили до 25 апреля. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если распространение коронавируса в Украине удастся остановить раньше, то карантин досрочно прекратят.
      • Кабмин также ввел по всей стране режим чрезвычайной ситуации.
      • Кроме того, от 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев, а от 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
      • 27 марта Украина полностью закроет свои границы на въезд и выезд.

      Режим надзвичайної ситуації: що він передбачає
      В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации: что он предусматривает / Инфографика 24 канала

      Падение рынка недвижимости: чего ожидать в условиях финансового кризиса
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Карантин в Украине 2020 Новости политики Цены
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