Без їжі та в складних умовах: українці добу чекають на літак в Індії

Українські громадяни продовжують повертатись додому з різних країн світу через спалах коронавірусу. Так, в аеропорту індійського міста Делі українці вже добу чекають на літак.

У всіх туристів з Індії одна і та ж проблема – авіакомпанії скасували рейси, але не повертають кошти. Про це в ефірі 24 каналу озвучив український турист Олександр Савченко.

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"Ми з Гоа добрались в Делі – це був дуже складний переліт, один з рейсів 8 разів переносили, ми встигли на останній літак, завдяки компанії "Індіго". Ми прибули вночі 24 березня в аеропорт, переночували, але почала закінчуватись їжа, наступного дня всі почали голодувати, тут немає можливості щось купити, бо все довкола закрито", – пояснив Савченко.

Однак додав, що консул пізніше доставив їм їжу – борщ та вареники, які ймовірно готувала його дружина, що дуже підняло настрій.

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За його словами, він, як і всі туристи, зареєструвався в системі "Друг". Однак зв'язався з консулом через телеграм-канал.

Я не знаю, що це за система, вона ніяк не допомагає. З консулом ми зв'язались через телеграм-групи. Ми зорганізувались, нас десь 415 людей в одній групі. Є також сторінки у фейсбуці. Я рекомендую всім, хто застряг в Італії, Шрі-Ланці, Мальдівах, підписатись на офіційну групу посольства України в цих країнах, і там ви знайдете телеграм-групи, де є туристи, які потрапили в таку ж проблему. Там зможете зв'язатись з консулом,

– сказав турист.

Він пояснив, що консул за 4 дні до вильоту повідомив їм про спецрейси від компанії SkyUp з Делі в Київ – 25 і 25 березня. Ціна квитка – 430 доларів.

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Довідка. Станом на вечір 24 березня до України повернулися 78 тисяч 592 українських громадян з різних куточків світу.