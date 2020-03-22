Очікування евакуації: чому українці не можуть вилетіти з Індії

З Індії не можуть вилетіти 400 українців. Вони зареєструвалися в системі “Друг”, як радили дипломати, і чекають на евакуацію. Втім, їх вже виселили з готелю і вони змушені тимчасово перебувати у знайомих.

Про це 24 каналу повідомив один з туристів Іван Муравйов, який з родиною перебуває в Делі.

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У вітчизняному МЗС про ситуацію знають, проте не беруться коментувати. Заявили, що чекають оновленої інформації.

У багатьох людей були квитки назад, але авіакомпанії скасували їх рейси. Люди не знають, що робити, але готові купувати квитки за адекватної ціни, – розповів Іван Муравйов.

Посольство робить все можливе для евакуації, але поки без результатів. Ніхто не може сказати, чи будуть такі спецрейси. В Індії карантин, тому не працюють магазини, не їздить транспорт. Людей, які виходять, на двір б’ють палками, – Марина Муравйова.