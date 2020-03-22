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      Ожидания эвакуации: почему украинцы не могут вылететь из Индии

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      Из Индии не могут вылететь 400 украинцев. Они зарегистрировались в системе “Друг”, как советовали дипломаты, и ждут эвакуации. Впрочем, их уже выселили из отеля, и они вынуждены временно проживать у знакомых.

      Об этом 24 каналу сообщил один из туристов Иван Муравьев, который с семьей находится в Дели.

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      В отечественном МИД о ситуации знают, однако не берутся комментировать. Заявили, что ждут обновленной информации.

      У многих людей были билеты назад, но авиакомпании отменили их рейсы. Люди не знают, что делать, но готовы покупать билеты по адекватной цене,
      – рассказал Иван Муравьев.

      Посольство делает все возможное для эвакуации, но пока без результатов. Никто не может сказать, будут ли такие спецрейсы. В Индии карантин, поэтому не работают магазины, не ездит транспорт. Людей, которые выходят на двор бьют палками, – добавила Марина Муравьева.

      Коронавірус в цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
       

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Коронавирус Covid-19 Индия
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