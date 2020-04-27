Наче шпроти в банці: в’язниці набили людьми попри карантин у Сальвадорі – фото

Влада Сальвадору ігнорує соціальне дистанціювання, щоб забити в'язнів разом у в'язниці після того, як нація зазнала 22 вбивства за день. В'язниці Ізалко 25 квітня були забиті в’язнями, які сиділи просто на підлозі один біля одного, після того як президент Наїб Букеле віддав наказ про 24-годинне закриття тюрем, де утримують членів банд.

Президент Сальвадору заявив, що ватажків банд відправлять в одиночні камери після раптового сплеску 22 вбивств 24 квітня, повідомляє Daily Mail. Так, на фото можна побачити, як у період пандемії коронавірусу в’язні сидять впритул один до одного, зате в захисних масках.

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Немає контакту із зовнішнім світом. Магазини залишатимуться зачиненими, а всі дії призупинені до подальшого повідомлення. Лідери банди підуть в одиночні камери,

– написав президент Букеле у твіттері.

Він також заявив, що "максимальне аварійне" призупинення буде застосовано, поки поліція розслідує 22 вбивства, про які повідомлялося 24 квітня. Ця кількість вбивств була найбільшою загальною кількістю за день з моменту, відколи Букеле вступив на посаду в червні 2019 року, заявив представник поліції.

Лише кілька років тому Сальвадор, якого вже давно мучили потужні вуличні банди, відомі як мараси, мав найвищий показник вбивств в Америці.

Однак кількість вбивств впала під час правління Букеле, і в Сальвадорі протягом останніх місяців зареєстрували кілька днів без жодних вбивств.

Дивіться фото із забитих людьми в'язниць Сальвадора / Фото AP та El Salcador's Presidensy Press o

Що відомо про коронавірус і карантин у Сальвадорі

Сальвадор наклав одні з найсуворіших заходів в Америці для боротьби з поширенням коронавірусу.

22 березня країна розпочала загальнодержавне закриття та ввела закони про блокування, які караються позбавленням волі.

Правозахисні організації в країні виступили проти жорстких заходів і оскаржили деякі заходи, які не дозволили людям бачитись перед судом до в'язниці.

Конституційний суд країни постановив звільнити деяких осіб, затриманих незаконно. Але президент Наїб Букеле продовжував захищати повноваження поліції затримувати людей та відправляти їх на карантин.

Уряд наполягає на використанні ув'язнення як покарання для того, хто порушує виконавчі розпорядження,

– заявила керівниця програми правозахисної організації "Сан-Сальвадор" Селія Медрано.

Вона додала, що влада повинна врахувати, що існує багато випадків неформальної зайнятості для прожиття для багатьох людей, які не мають умов підтримувати карантин у власному будинку.