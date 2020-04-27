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      Як у Чечні розганяють порушників карантину: курйозне відео

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      У Чечні знову відзначилися кумедним карантинним відео
      У Чечні знову відзначилися кумедним карантинним відео / tass.ru

      Поки триває пандемія коронавірусу, ледь не увесь світ закрився на карантин. Запровадили обмеження і в Росії. Втім карантин лише став новою темою для жартів про наших східних сусідів.

      Телеграм-канал BAZA опублікував у мережі кумедне відео, як поліція розганяє порушників карантину в одному з міст Чеченської республіки.

      До слова "Накажим і штраф будіт": як у Чечні інформують про карантин – лячне відео

      На кадрах, здавалося б, звичайний день у звичайному місті. У звичайному дворі гуляють звичайні люди та граються звичайні діти.

      Втім спокій сонячного дня вмить зруйнувала сирена автомобіля поліції. Коли у двір заїхали копи, люди враз почали втікати хто куди. Вже за кілька секунд двір повністю спорожнів.

      Слід зазначити й "елітне авто", на якому роз'їжджають копи. Радянський Союз, який років 50 тому створив цей витвір мистецтва, вже давно розпався, а вона досі їздить.

      Як у Чечні розганяють порушників карантину: дивіться відео

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Росії Чечня Курйозні новини
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