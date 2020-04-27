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      Как в Чечне разгоняют нарушителей карантина: курьезное видео

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      В Чечне снова отличились забавным карантинным видео
      В Чечне снова отличились забавным карантинным видео / tass.ru

      Пока продолжается пандемия коронавируса, чуть ли не весь мир закрылся на карантин. Ввели ограничения и в России. Впрочем карантин стал лишь новой темой для шуток о наших восточных соседях.

      Телеграм-канал BAZA опубликовал в сети забавное видео, как полиция разгоняет нарушителей карантина в одном из городов Чеченской республики.

      К слову "Накажим и штраф будит" : как в Чечне информируют о карантине – пугающее видео

      На кадрах, казалось бы, обычный день в обычном городе. В обычном дворе гуляют обычные люди и играют обычные дети.

      Впрочем покой солнечного дня вмиг разрушила сирена автомобиля полиции. Когда во двор заехали копы, люди вдруг начали убегать кто куда. Уже через несколько секунд двор полностью опустел.

      Следует отметить и "элитное авто", на котором разъезжают копы. Советский Союз, который 50 лет назад создал это произведение искусства, уже давно распался, а оно до сих пор ездит.

      Как в Чечне разгоняют нарушителей карантина: смотрите видео

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости России Чечня Курьезные новости
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