"Накажим і штраф будіт": як у Чечні інформують про карантин – лячне відео
У мережу потрапило кумедне відео, як у Чечні людей інформують про необхідність дотримуватися карантину. Російська мова з яскраво вираженим акцентом і ехо в умовах урбанізації роблять чеченську систему оповіщення по-справжньому лячною.
Курйозне відео одразу ж потрапило у мережу.
До слова Під час коронавірусу росіяни вигнали тисячі військових репетирувати "пабєдабєсний" парад – відео
На опублікованих кадрах переконливий голос закликає "без маскі, без перчаткі не вихадіт". Є лише деякі винятки – "толька в магазін, аптєку, нєабхадімасть тольк вихадіт".
Пізніше голос, який лунає по усій вулиці наголошує: "прєдупріждаєм". Мовляв, аби потім ніхто не бідкався, що "ми нє зналі".
У самому кінці голос погрожує, що усіх порушників "строга будіт наказивать, і штраф будіт".
Чеченська система оповіщення: дивіться відео
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