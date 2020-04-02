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      "Накажим і штраф будіт": як у Чечні інформують про карантин – лячне відео

      - Читать новость на русском
      Система сповіщення про карантин у Грозному погрожує місцевим / grozny-inform.ru

      У мережу потрапило кумедне відео, як у Чечні людей інформують про необхідність дотримуватися карантину. Російська мова з яскраво вираженим акцентом і ехо в умовах урбанізації роблять чеченську систему оповіщення по-справжньому лячною.

      Курйозне відео одразу ж потрапило у мережу.

      До слова Під час коронавірусу росіяни вигнали тисячі військових репетирувати "пабєдабєсний" парад – відео

      На опублікованих кадрах переконливий голос закликає "без маскі, без перчаткі не вихадіт". Є лише деякі винятки – "толька в магазін, аптєку, нєабхадімасть тольк вихадіт".

      Пізніше голос, який лунає по усій вулиці наголошує: "прєдупріждаєм". Мовляв, аби потім ніхто не бідкався, що "ми нє зналі".

      У самому кінці голос погрожує, що усіх порушників "строга будіт наказивать, і штраф будіт".

      Чеченська система оповіщення: дивіться відео

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Чечня Новини Росії Курйозні новини
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